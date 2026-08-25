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Wohnungen in Tsada, Zypern

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75 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Tsada, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 241 m²
Das exklusive Ferienhausdorf befindet sich im renommierten Vorort Paphos, in der Nähe des Do…
$2,59M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Erleben Sie luxuriöses Hügelleben in Paphos mit atemberaubendem Panoramablick auf das Mittel…
$2,29M
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Wohnung 3 zimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Tsada, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Das exklusive Ferienhausdorf befindet sich im renommierten Vorort Paphos, in der Nähe des Do…
$1,64M
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 3 zimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Tsada, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Auf dem höchsten Punkt des renommierten Resort-Komplexes oberhalb von Paphos gelegen, gibt d…
$1,39M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
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Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Residenz ist eine emotionale Antwort auf die außergewöhnliche Umgebung. Innerhalb jede…
$2,29M
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English, Русский
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Die Ruhe, die Sie hier fühlen, ist außergewöhnlich. Diese neue Nachbarschaft ist der neueste…
$841 326
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 386 m²
Erleben Sie Luxusleben mit Panoramablick auf das Meer und das Land In der Nähe eines tradit…
$3,11M
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Wohnung in Tsada, Zypern
Wohnung
Tsada, Zypern
Wohnfläche 4014 m2 in Tsada Dorf. Möglichkeiten, eine Immobilie von 1600 qm zu bauen. Eigens…
$172 848
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Wohnung in Tsada, Zypern
Wohnung
Tsada, Zypern
Ein privilegiertes Feld im Dorf Tsada befindet sich an der Spitze des Hügels. Das Feld hat e…
$518 545
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Die Villen sind durch einen schattigen privaten Innenhof mit Hochglaswänden zugänglich, die …
$1,41M
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Wohnung in Tsada, Zypern
Wohnung
Tsada, Zypern
Dieses außergewöhnliche Stück landwirtschaftlicher Flächen ist in Tsada eingebettet, nur ein…
$241 988
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
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Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Entdecken Sie Ihr perfektes Zuhause im charmanten Dorf Tsada mit diesen zwei atemberaubenden…
$575 498
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Wohnung 3 zimmer in Tsada, Zypern
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Tsada, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
Diese renovierte Villa mit drei Schlafzimmern im gemütlichen Dorf Vicla vereint modernen Kom…
$471 540
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Wohnung 5 zimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Tsada, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 389 m²
Diese prächtige Villa mit fünf Schlafzimmern liegt über der Küste und bietet eine außergewöh…
$2,23M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
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Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Entdecken Sie Ihr perfektes Zuhause im charmanten Dorf Tsada mit diesen zwei atemberaubenden…
$570 100
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 266 m²
Zum Verkauf: eine atemberaubende freistehende Villa in der charmanten Gegend von Tsada. Dies…
$3,00M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
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Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 2/2
Diese exquisite Ein-Level-Residenz erfasst den zeitlosen Charme des Wohnens und verbindet mo…
$879 660
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Land zu verkaufen in Tsada Dorf, Paphos Bezirk. Das Land ist ideal für den landwirtschaftli…
$92 186
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Die Villen sind durch einen schattigen privaten Innenhof mit Hochglaswänden zugänglich, die …
$1,41M
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Wohnung
Tsada, Zypern
Mischland in der Gemeinde Tsada, im Bezirk Paphos. Es liegt nur 700 Meter (ca.) vom Dorfzent…
$92 186
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 297 m²
Entdecken Sie den Charme von Tsada Village Living Auf den malerischen Hügeln oberhalb von P…
$2,50M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
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Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Zu verkaufen ist eine schöne freistehende Villa derzeit im Bau, bietet eine geräumige Innenf…
$1,84M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Zum Verkauf: stilvolle Wohnung im Bau, bietet 108 m2 modernen Innenraum. Die Wohnung ist mit…
$775 205
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Wohnung in Tsada, Zypern
Wohnung
Tsada, Zypern
Verkauf landwirtschaftlicher Flächen von 18395 qm in Tsada. Es fällt in die G3-Zone (landwir…
$207 418
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Tsada, Zypern
Schlafräume 4
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Fläche 386 m²
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Zugegriffen über einen schattierten privaten Innenhof, diese Eigenschaft Himmel-hohe Glaswän…
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Wohnung
Tsada, Zypern
Großes Grundstück zum Verkauf in Tsada, an einer guten Lage, mit schöner Aussicht. Die Decku…
$172 848
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Wohnung 2 zimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Tsada, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Auf dem höchsten Punkt des renommierten Resort-Komplexes oberhalb von Paphos gelegen, gibt d…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
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Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 243 m²
Ein atemberaubendes, geräumiges und lichtdurchflutetes 4-Zimmer-Haus, das entworfen wurde, u…
$3,13M
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Immobilienangaben in Tsada, Zypern

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