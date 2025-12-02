Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Agia Barbara, Zypern

10 immobilienobjekte total found
Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Verkauf 1/2 Anteil landwirtschaftlicher Flächen in Agia Varvara. Es fällt in Ga4-Zone mit Ba…
$201,656
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Geräumiges Lager in Agia Varvara Pafou. Dieses Erdgeschoss-Eigentum mit Zwischengeschoss bie…
$690,241
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Schönes Land in Agia Varvara, Paphos. Diese Eigenschaft ist mit winziger Entfernung zu einer…
$51,854
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
NicoleNicole
Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Landwirtschaftliches Grundstück in Agia Varvara, Paphos. Diese Unterkunft hat direkten Zugan…
$202,444
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Land in Agia Varvara, Paphos Grundstücksgröße: 21843 Quadratmeter Das Agia Varvara Dorf i…
$783,579
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Fläche 16 809 m²
Industrielager in einem Grundstückspaket mit einer Fläche von ca. 60.260 m2 mit einer Fläche…
$5,53M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung in Timi, Zypern
Wohnung
Timi, Zypern
Industrieland ist neben dem Agia Varvara Industriegebiet zum Verkauf erhältlich. Das Land b…
$437,882
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Industrial Development Opportunity in Agia Varvara, Bezirk Pafos Dieses weitläufige Feld, n…
$3,69M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Verkauf 1/2 Anteil landwirtschaftlicher Flächen in Agia Varvara. Es fällt in Ga4-Zone mit Ge…
$132,517
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AuraAura
Wohnung in Agia Varvara, Zypern
Wohnung
Agia Varvara, Zypern
Landwirtschaftliches Grundstück in Agia Varvara, Paphos. Diese Immobilie ist eingesperrt. Di…
$171,696
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Immobilienangaben in Agia Barbara, Zypern

