Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Drouseia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Drouseia, Zypern

13 immobilienobjekte total found
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
Protected zone land of 13378 sq.m. for sale in Drousia-Pafos. It falls within Da31 zone, wit…
$156,763
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
Touristic field, extending to about 8.362 sq.m. in total. Access to the field is via a reg…
$209,018
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
For sale 558sq.m. residential plot in Drousia. The asset has a rather normal shape and benef…
$85,930
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
This plot is a 1/2 share of a field in Drouseia, Paphos.It has an area of 3,847sqm (1/2 shar…
$148,054
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
Industrial land in Drouseia, Paphos.The size of this land is 2705. The building density of t…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
The property consists of two adjoining fields that are sold together as a single unit with a…
$104,509
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
It is a plot of land with almost trapezoidal shape, situated on a hill with unobstructed vie…
$632,859
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
For sale farming-agriculture land in Drousia village,Paphos.The land is in a zone in which t…
$75,479
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
Industrial land of 2947sqm with BD 90% , coverage 50% and 2 Floors allowance in Drousia.Offe…
$98,703
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
For sale: A spacious 590 m² development plot located in the peaceful village of Drousia. Thi…
$81,018
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
Residential land of 2342sq.m. for sale in Drousia. It falls within Ka8d zone, with 60% build…
$162,569
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
Industrial land of 2705sqm in Drousia with BD 90%, coverage 50% and 2 floors allowance
$150,957
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Drousha, Zypern
Wohnung
Drousha, Zypern
Πρόκειται για επίπεδο βιοτεχνικό χωράφι 2705 τετραγωνικών μέτρων με φυτεία ελιών και αμυγδαλ…
$139,345
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Drouseia, Zypern

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen