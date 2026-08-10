Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Peyia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Peyia, Zypern

;
1 Zimmer
11
2 Zimmer
38
3 Zimmer
153
4 Zimmer
88
358 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 421 m²
Dieses freistehende Haus bietet Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, Ihr Traumhaus in der r…
$2,15M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 294 m²
Entdecken Sie Ihr Traumhaus mit dieser atemberaubenden freistehenden Villa in der malerische…
$3,23M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Ein moderner Zustand der Kunst Luxus-Entwicklung von 3, 4- und 5-Zimmer-Villen in Peyia Zype…
$940,295
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Diese Luxus Villa mit drei Schlafzimmern ist ein moderner Stand der Technik und steht zum Ve…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Dieses charmante Apartment mit einem Schlafzimmer befindet sich in der begehrten Gegend von …
$199,716
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 zimmer in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 224 m²
Diese Villa ist ein seltenes Angebot an der zypriotischen Küste, ein Haus mit einem ausgeprä…
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 555 m²
Diese neu renovierte Villa bietet eine seltene Kombination aus Privatsphäre, Panoramablick a…
$4,98M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
? Luxus 3-Schlafzimmer Villa zum Verkauf in Coral Bay, Paphos Entdecken Sie den ultimativen…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Zu verkaufen ist eine atemberaubende freistehende Villa in Pegeia, die eine außergewöhnliche…
$662,585
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Auf den malerischen Hügeln von Peyia gelegen, verbindet diese neue moderne Villa elegante Ar…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Dieses helle und moderne Apartment mit 1 Schlafzimmer befindet sich im begehrten Stadtteil P…
$62,446
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Zum Verkauf: Eine moderne freistehende Villa in der wünschenswerten Gegend von Peyia. Dieses…
$653,325
Eine Anfrage stellen
Wohnung 7 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 355 m²
Luxurious Villa in Peyia Village near Sea Caves with seperate title deeds Situated on the …
$4,13M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Dies ist eine luxuriöse Villa in einer exklusiven Drei-Dorf-Entwicklung, jedes wahre Juwel b…
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 381 m²
Entdecken Sie einen exklusiven Lebensstil am Strand in einer der begehrtesten Küstenlagen vo…
$3,46M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Zum Verkauf (off-plan) 3 Schlafzimmer moderne Villa in Pegeia, Paphos. Es befindet sich auf …
$944,904
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen eine moderne Wohnung unter dem Projekt, mit einer Innenfläche von 85,86 m2. Die…
$515,505
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Küsten 3-Schlafzimmer Freistehende Villa – Coral Bay, Paphos Schlüsselmerkmale Typ: 3-Zimm…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Luxusvilla in Pegeia, Limassol Entdecken Sie eine prestigeträchtige Kollektion von luxuriös…
$742,124
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VIDI GROUP
Sprachen
English, Русский
Wohnung 5 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 305 m²
Diese exquisite Villa mit fünf Schlafzimmern befindet sich im renommierten Küstenkomplex von…
$2,36M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Das Anwesen befindet sich in einem hochwertigen Gemeinschaftsprojekt von einem Top-Architekt…
$749,009
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
LEBENSMITTEL ZUR ARBEITSLOSIGKEIT Eingebettet in der malerischen Coral Bay Gegend von Papho…
$487,487
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Verkauf: Diese komfortable 1-Zimmer-Wohnung bietet 50 m2 funktionale Wohnfläche, ideal für S…
$227,164
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Peyia, Zypern
Wohnung
Peyia, Zypern
Wohnland zum Verkauf in Peyia. Dieses schöne Paket von Land befindet sich nordöstlich des Wo…
$2,25M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/2
Zu verkaufen Wohnung im Bau, befindet sich in der renommierten Gegend von Coral Bay. Die Unt…
$406,676
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Zum Verkauf (off-plan) 3 Schlafzimmer moderne Villa in Pegeia, Paphos. Es befindet sich auf …
$944,904
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Dies ist eine wirklich außergewöhnliche Entwicklung in der bezaubernden Gemeinde Pegeia, Pap…
$518,545
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 810 m²
Diese einzigartige Villa mit sechs Schlafzimmern befindet sich im beliebten Resort-Bereich v…
$8,05M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
LEBENSMITTEL ZUR ARBEITSLOSIGKEIT Eingebettet in der malerischen Coral Bay Gegend von Papho…
$487,487
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Peyia, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 196 m²
Coral Bay ist ein wunderbarer Badeort nur 12 km von Paphos entfernt und berühmt für seine au…
$1,44M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen