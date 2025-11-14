Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Letymvou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Letymvou, Zypern

15 immobilienobjekte total found
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Agricultural land for sale in Letymbou village in Paphos.Land features:Zone: Γ3 agricultural…
$34,836
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Agricultural land in total of 12629sqm in LetymvouBD: 10%CR: 10%Floor allowance : 22 parcels…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Fläche 1 004 m²
The village of Letymvou  is one gorgeous  and quiet place, situated 14.5 kilometers northeas…
$69,673
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
For sale residential land in Letymbou, Paphos. The size of land is 1673 sq.m. and it has 90%…
$133,539
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Agricultural land 1998sqm in Letymvou just in 2km distance from village center.Property char…
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
This plot is located in Letymvou, Paphos.It has an area of 799sqm and benefits from c. 7m ro…
$60,383
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Fläche 1 004 m²
The village of Letymvou  is one gorgeous  and quiet place, situated 14.5 kilometers northeas…
$69,051
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Land In Kallepia Paphos Cyprus 7358sm Kallepia, a picturesque village in the Paphos region…
$81,285
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Προς πωληση οικιστικο τεμαχιο στο χωριο Λετυμπου της επαρχιας Παφου.Το τεμαχιο βρισκετε σε κ…
$232,242
Eine Anfrage stellen
Atlas PropertyAtlas Property
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Residential land of 1004 sq.m with build density 40%, coverage 25% and 2 floors allowance wi…
$63,867
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Agricultural land in total of 4530sqm in LetymvouBD: 10%CR: 10%Floor allowance : 2Easy acces…
$139,345
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
A big parcel of land in Kourdaka village, Paphos district Size: 30101m2 There is acce…
$69,673
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
This land is in the peacefull Village of Letymbou
$69,673
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
For sale residential land in Letymbou, Paphos. The size of land is 1673 sq.m. and it has 90%…
$133,539
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
A large agricultural parcel of land in Kourdaka village, Paphos district. Land size is 3…
$69,673
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Letymvou, Zypern

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen