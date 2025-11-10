Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Kritou Tera, Zypern

10 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kritou Terra, Zypern
Wohnung
Kritou Terra, Zypern
For sale: A spacious 6,021 m² field in the tranquil village of Kritou Tera, Paphos. This bea…
$40,642
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kritou Terra, Zypern
Wohnung
Kritou Terra, Zypern
For sale is a large field with a plot size of 3,345 square meters, located in the beautiful …
$17,418
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kritou Terra, Zypern
Wohnung
Kritou Terra, Zypern
For sale: A spacious field with a total plot size of 2,105 square meters, located in the cha…
$9,777
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Wohnung in Kritou Terra, Zypern
Wohnung
Kritou Terra, Zypern
Agricultural land for sale in Kritou Tera village in Paphos. The land falls in the agricu…
$103,348
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kritou Terra, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kritou Terra, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Charming 3-Bedroom Home in Tranquil Kritou Tera Village Location: Situated in the pictures…
$313,527
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kritou Terra, Zypern
Wohnung
Kritou Terra, Zypern
Large two fields of total size 5450m2 for Sale Kritou Tera For sale: Spacious 5,450 m² of 2 …
$26,708
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung in Kritou Terra, Zypern
Wohnung
Kritou Terra, Zypern
For sale residential land in Krittou Tera, paphos. The land is adjacent to a main road an…
$81,285
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kritou Terra, Zypern
Wohnung
Kritou Terra, Zypern
Το τεμαχιο έχει συνολικό εμβαδόν 1119 τ.μ. και απολαμβάνει την ωραία θέα της γύρω περιοχής. …
$92,897
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kritou Terra, Zypern
Wohnung
Kritou Terra, Zypern
For sale: Spacious field with a total plot size of 2,342 square meters, located in the charm…
$81,587
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Wohnung in Kritou Terra, Zypern
Wohnung
Kritou Terra, Zypern
For sale: an exceptional development land opportunity in the charming village of Kritou Tera…
$226,436
Eine Anfrage stellen

