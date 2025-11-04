Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Stroumpi, Zypern

28 immobilienobjekte total found
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Large plot of land above Stroumbi village, over 10,500 m2 with a 60% build factor.Elevated p…
$928,968
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
The land is located in Stroumpi, Paphos. It has an area of 6,021sqm and benefits from c. 83m…
$301,914
Eine Anfrage stellen
Ness Wii MarketNess Wii Market
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
The land is located in Stroumpi, Paphos.It has an area of 2,342sqm and benefits from road fr…
$140,506
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
The property is located approximately 120m northeast of Paphos – Polis Chrysochous road. I…
$137,870
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 3 Schlafzimmer in Stroumpi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stroumpi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
FOR SALE: This property is an exclusive listing by Fox Realty Paphos. FREE OF VAT This s…
$423,841
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Προς πωληση γεωργικο τεμαχιο στο χωριο Στρουμπι της επαρχιας Παφου. Tο τεμάχιο εμπίπτει στη…
$57,480
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
For sale agriculture land in Stroumbi village in Paphos.The land is located within a very cl…
$232,242
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Tο τεμάχιο εμπίπτει στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10% …
$52,835
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
This is a residential plot at Stroumpi -  Paphos.The plot has beautiful and panoramic views …
$98,703
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
This is a field located in Stroumpi, Paphos, approximately 1 km northwest of the village cen…
$191,600
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Two adjacent residential fields in Stroumbi village, Paphos district. Corner property wi…
$290,302
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
For sale residential land in Stroumbi village in Paphos.It has a total area of 4683 sq.m. an…
$281,013
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
A residential plot in the Stroumpi community of Paphos, located about 450 meters northeast o…
$181,149
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Agriculture field in Stroumpi  Community, in Paphos District. It is situated 3.00 Km (approx…
$46,448
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Tα τεμάχια εμπίπτουν στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 10%…
$75,479
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$98,703
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$69,673
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Exceptional development land available in the charming village of Stroumbi. This large plot …
$174,181
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Mountain view 5050sq.m. residential land for sale in Stroumpi village.H2 zone, with 90% Buil…
$255,466
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
E. Tο τεμάχιο εμπίπτει στη γεωργική ζώνη Γ3, με συντελεστή δόμησης 10%, συντελεστή κάλυψης 1…
$74,317
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
This land is located in Stroympi village. It is a big land, in agricultural zone. There is …
$104,509
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Plot of agricultural land with 10% build, above the village of Stroumbi 5,315 m2 so a house …
$232,242
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Agricultural land in Stroumpi 7024 Sm with 10% Cover Factor and 10% Build factor , Stroumpi …
$58,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
The land has easy access to the main road and is located very close from the center of the …
$290,302
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Agricultural land in Stroumpi 4683sm. 10% Cover Factor , 10% Build Factor , G3 Zone Type …
$116,121
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Available for sale is the 4 5 share of a  residential field, in Stroumpi community, Paphos D…
$157,925
Eine Anfrage stellen

