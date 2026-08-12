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Penthäuser in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
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Chloraka
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92 immobilienobjekte total found
Penthouse in Konia, Zypern
Penthouse
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Stockwerk 3/3
Der brandneue Wohnkomplex, derzeit im Bau, besteht aus Luxus-Apartments und befindet sich im…
$557,666
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Penthouse in Chloraka, Zypern
Penthouse
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Luxus-Apartments & Villen in einer Gated Hilltop Gemeinschaft – Chloraka, Paphos Entdecken S…
$455,550
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 3/3
Luxus Penthouse mit Panoramablick auf die Stadt im Herzen von PaphosDas Hotel liegt im leben…
$522,811
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Penthouse in Kissonerga, Zypern
Penthouse
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 2/2
Penthouse-Wohnung zum Verkauf im Rahmen des Projekts, bietet 109 m2 geräumige und komfortabl…
$642,836
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Penthouse in Geroskipou, Zypern
Penthouse
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Sie das moderne Leben in diesem Gebäude Penthouse in Geroskip. Genießen Sie 86 m2 …
$524,575
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Penthouse in Anavargos, Zypern
Penthouse
Anavargos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Moderne, geräumige Apartments befinden sich in einem sehr zentralen Bereich. Nur wenige Minu…
$354,526
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Penthouse in Geroskipou, Zypern
Penthouse
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
1-Zimmer-Wohnung Die 1-Zimmer-Wohnung ist eine Aussage von raffiniertem Komfort und dezenter…
$375,619
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 3
Dieses außergewöhnliche Zwei-Zimmer-Penthouse bietet wirklich atemberaubende, unverbaute 180…
$428,149
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 4/4
2-Schlafzimmer Penthouse – Stadtzentrum, Paphos Dieses stilvolle 2-Zimmer-Penthouse befinde…
$414,659
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf ein exklusives Penthouse-Projekt in einer lebhaften Gegend von Paphos. Dieses mo…
$687,513
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Penthouse in Geroskipou, Zypern
Penthouse
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
3 Schlafzimmer Penthouse – Eine Signature Home von Licht, Raum & Luxus Ein Meisterwerk des e…
$525,196
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen unter dem Projekt bietet dieses moderne Penthouse einen hohen Wohnstandard mit …
$1,75M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 4/4
Dieses elegante 4-stöckige Apartmenthaus befindet sich in der Gegend von Pano (ober) Paphos,…
$1,00M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 325 m²
Stockwerk 325
Das Projekt befindet sich im Bereich Kato Paphos – ein lebhaftes Resort-Bereich an der Bucht…
$1,56M
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Penthouse in Mandria, Zypern
Penthouse
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen ist ein atemberaubendes Penthouse im Bau, befindet sich in der malerischen Gege…
$439,076
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 183 m²
Stockwerk 5/5
Dieses Projekt ist eine moderne Entwicklung im Zentrum von Paphos, bietet geräumigen Service…
$2,24M
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Penthouse in Geroskipou, Zypern
Penthouse
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/3
Dieses atemberaubende Penthouse in der Bauphase bietet einen raffinierten Lebensstil im reno…
$487,957
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Penthouse in Chloraka, Zypern
Penthouse
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Verkauf: Dieses atemberaubende Penthouse auf dem Projekt bietet eine geräumige Innenfläche v…
$670,872
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Penthouse in Geroskipou, Zypern
Penthouse
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 4/4
Zum Verkauf: Moderne Wohnung auf dem Projekt im renommierten Stadtteil Universal. Dieses Pen…
$699,801
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Penthouse in Geroskipou, Zypern
Penthouse
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 4/4
Zu verkaufen ist ein elegantes Penthouse-Projekt in der renommierten Gegend von Geroskipou. …
$549,491
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 6/6
Residenz im berühmten Blumenpark im Zentrum von Paphos gebaut. Der 32.000 m2 große Park best…
$566,177
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 304 m²
Stockwerk 304
Das Projekt befindet sich im Bereich Kato Paphos – ein lebhaftes Resort-Bereich an der Bucht…
$1,25M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 4/4
Verkauf: Dieses moderne Penthaus im Bau bietet eine einzigartige Gelegenheit, der Besitzer d…
$873,750
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Penthouse in Kissonerga, Zypern
Penthouse
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 214 m²
Stockwerk 3/4
Das Apartment B-15 ist eine 3-stufige 3-Zimmer-Residenz innerhalb der Royal Bay-Wohnungsblöc…
$2,51M
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/1
Dieses sorgfältig nach Fertigstellung entworfene Projekt ist ideal gelegen, nur 150 m vom Me…
$890,028
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse mit zwei Schlafzimmern – Moderner Komfort in Universal, Paphos Diese Zwei-Zimmer-W…
$569,215
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Geräumiges Penthouse zum Verkauf, mit 143 m2 komfortabler Wohnfläche. Diese Wiederverkauf-Wo…
$489,861
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/2
Luxuriöse, große Penthouses in der meisten zentralen Gegend von Paphos, die zu Fuß zu Geschä…
$713,581
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Penthouse in Paphos, Zypern
Penthouse
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Dieses moderne 2-Zimmer-Penthouse befindet sich in der sehr begehrten Universal-Gegend von K…
$324,982
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Penthouse in Geroskipou, Zypern
Penthouse
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$545,674
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garten
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