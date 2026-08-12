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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
2320
Peyia
359
Polis
12
Geroskipou
687
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83 immobilienobjekte total found
Wohnung in Lemona, Zypern
Wohnung
Lemona, Zypern
Dieses landwirtschaftliche Land in Lemona, Paphos, Zypern erstreckt sich auf 7,024 Quadratme…
$46,093
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Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Land 1: A 13,044 qm landwirtschaftliche Fläche in Zone G3 mit einem Baufaktor von 10% und ei…
$241,988
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Zum Verkauf ist ein atemberaubendes freistehendes Bungalow in der wünschenswerten Gegend von…
$1,97M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
Ein großes Grundstück im Dorf Lasa, Bezirk Paphos Es gibt Olivenbäume in der Eigenschaft gepflanzt
$63,378
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Wohnung in Ineia, Zypern
Wohnung
Ineia, Zypern
Großes Wohngebiet in Ineia Zu verkaufen ist der 1/2 Anteil des Feldes, der einer Fläche von…
$207,418
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Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Ein landwirtschaftliches Land in Stroumpi Dorf, Paphos Bezirk Das Anwesen grenzt an eine öf…
$69,139
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Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Ein landwirtschaftliches Land in Stroumpi Dorf, Paphos Bezirk Das Anwesen grenzt an eine öf…
$115,232
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Verkauf: Wenn Sie aufwachen möchten, Ihr Frühstück in "Paradise" und mit Blick auf das Mitt…
$823,910
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/4
NEUES LUXUSPROJEKT – KINGS SEA VIEW TOWER Der Kings Sea View Tower ist ein exklusives neu…
$694,328
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Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
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Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Ein großes Grundstück in Kourdaka Dorf, Paphos Bezirk Größe: 30101m2 Es gibt Zugang zum La…
$69,139
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Wohnung in Arminou, Zypern
Wohnung
Arminou, Zypern
Ein großes landwirtschaftliches Feld in Arminou Dorf, Paphos Bezirk. Die Immobilie fällt in…
$57,616
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Wohnung in Konia, Zypern
Wohnung
Konia, Zypern
Ein großes Wohngrundstück in Konia, Paphos Die Anlage hat eine Fläche von 2007m2 und sie li…
$345,697
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Wohnung in Marathounta, Zypern
Wohnung
Marathounta, Zypern
Das landwirtschaftliche Land im Dorf Marathounta, Paphos, zeichnet sich durch seinen fruchtb…
$115,232
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Wohnung in Kouklia, Zypern
Wohnung
Kouklia, Zypern
Wohngebiet in Kouklia, Paphos Distrikt 1000sm Dieses Grundstück verfügt über eine besondere…
$288,081
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Diese 2-Zimmer-Eigenschaft ist Teil eines Luxus-Lifestyle-Resort, das mit vielen Vorteilen u…
$1,04M
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Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Ein landwirtschaftliches Land in Stroumpi Dorf, Paphos Bezirk Das Anwesen grenzt an eine öf…
$97,947
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Als erster Hügel auf dem südwestlichen Teil Zyperns gegenüber dem Mittelmeer hat Lofos das b…
$1,56M
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Wohnung in Koili, Zypern
Wohnung
Koili, Zypern
Ein großes landwirtschaftliches Grundstück zum Verkauf in Koili Dorf, Paphos Bezirk Das Anw…
$80,663
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Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Landwirtschaftliche Flächen in Stroumpi 7024 Sm mit 10% Deckungsfaktor und 10% Build-Faktor …
$57,616
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Wohnung in Goudi, Zypern
Wohnung
Goudi, Zypern
Ein großes Grundstück in Goudi Dorf, Paphos Bezirk. Die Eigenschaft fällt in die Γ3-Zone mi…
$80,663
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 1/4
NEUES LUXUSPROJEKT – KINGS SEA VIEW TOWER Der Kings Sea View Tower ist ein exklusives neu…
$728,645
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Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 276 m²
Eine prestigeträchtige und Elite-Entwicklung bestehend aus nur sechs, 2-stöckigen Villen, bi…
$910,334
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Wohnung in Steni, Zypern
Wohnung
Steni, Zypern
Landwirtschaftliche Flächen in Steni, Paphos 14716sm Baufaktor 10% / Deckungsfaktor 10% Da…
$126,755
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Tala, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Als erster Hügel auf dem südwestlichen Teil Zyperns gegenüber dem Mittelmeer hat Lofos das b…
$1,56M
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Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
Dies ist ein 5,017 qm landwirtschaftliches Land in Lysos, Paphos, innerhalb der Zone G3. Da…
$57,616
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Zugegriffen über einen schattierten privaten Innenhof, diese Eigenschaft Himmel-hohe Glaswän…
$1,45M
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Wohnung in Lysos, Zypern
Wohnung
Lysos, Zypern
Dies ist ein 11721 qm landwirtschaftliches Land in Lysos, Paphos, innerhalb der Zone G3. Da…
$115,232
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Diese 2-Zimmer-Eigenschaft ist Teil eines Luxus-Lifestyle-Resort, das mit vielen Vorteilen u…
$1,00M
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Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Dies ist ein 13,044 qm landwirtschaftliches Grundstück in Lysos, Paphos, klassifiziert unter…
$115,232
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Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Land In Kallepia Paphos Zypern 7358sm Kallepia, ein malerisches Dorf in der Region Paphos,…
$80,663
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