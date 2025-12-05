Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Psathi, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Wohnung in Psathi, Zypern
Wohnung
Psathi, Zypern
*** ANGEBOT *** Von 75.000 € bis 60.000 € Zu verkaufen Wohnland in Psathi Dorf in Paphos …
$69,139
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Psathi, Zypern
Wohnung
Psathi, Zypern
Ein Wohngebiet im Dorf Psathi, Bezirk Paphos. Das Anwesen hat eine unregelmäßige Form mit sc…
$92,186
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Psathi, Zypern
Wohnung
Psathi, Zypern
Diese Anlage besteht aus zwei angrenzenden Feldern in Psathi, Paphos.iT hat eine Gesamtfläch…
$138,279
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Immobilienangaben in Psathi, Zypern

