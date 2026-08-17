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Wohnungen in Androlikou, Zypern

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3 Zimmer
3
4 Zimmer
5
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Androlikou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Androlikou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Dies ist atemberaubende 3-Zimmer-Villen neben der Akamas Halbinsel. Die Villen bieten Priva…
$1,84M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Androlikou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Androlikou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 238 m²
Dies ist atemberaubende 3-Zimmer-Villen neben der Akamas Halbinsel. Die Villen bieten Priva…
$1,84M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Androlikou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Androlikou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Eine der höchsten Prämien - ultimative und ruhige Villen am Meer in Zypern, in der Nähe der …
$1,61M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 Schlafzimmer in Androlikou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Androlikou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Eine der höchsten Prämien - ultimative und ruhige Villen am Meer in Zypern, in der Nähe der …
$1,61M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Androlikou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Androlikou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Entdecken Sie eine Kollektion luxuriöser Villen, die perfekt positioniert sind, um modernes …
$1,27M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Androlikou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Androlikou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Entdecken Sie eine Kollektion luxuriöser Villen, die perfekt positioniert sind, um modernes …
$1,27M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Androlikou, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Androlikou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 276 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$1,58M
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Wohnung 6 zimmer in Androlikou, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Androlikou, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$2,29M
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Wohnung 5 zimmer in Androlikou, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Androlikou, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$1,63M
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Immobilienangaben in Androlikou, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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