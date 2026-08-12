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Wohnungen in Nata, Zypern

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung in Nata, Zypern
Wohnung
Nata, Zypern
Das Feld ist eine Gesamtfläche von 8.362 Quadratmetern. Es fällt in die Stadtplanungszone H…
$167,087
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Wohnung in Nata, Zypern
Wohnung
Nata, Zypern
Verkauf Land in Nata. Es fällt in G3-Zone mit Baudichte 10%, Deckungsverhältnis 10%, mit Zur…
$48,398
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Wohnung in Nata, Zypern
Wohnung
Nata, Zypern
Verkauf Land in Nata. Es fällt in G3-Zone mit Baudichte 10%, Deckungsverhältnis 10%, mit Zur…
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Immobilienangaben in Nata, Zypern

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