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Wohnungen in Polis, Zypern

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2 Zimmer
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12 immobilienobjekte total found
Wohnung 7 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 354 m²
Strandvilla zum Verkauf in Latchi – Prime Location in der Nähe von Latchi Marina Eine selte…
$1,80M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Ein schönes neues Apartment mit zwei Schlafzimmern, in der beliebten Ortschaft Prodromi, auf…
$282,349
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf 2 Schlafzimmer Wohnung im ersten Stock in Ausgezeichnete Lage. Zu Fuß erreichbar…
$281,260
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Luxus Villen am Strand in Polis Chrysochous, Zypern ? Exklusive Küstenleben Entdecken Sie e…
$927,619
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Zeitgenössisches Apartment Wohnen in einem Prime Coastal Setting – Polis Chrysochous (Prodro…
$278,482
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung igated Gemeinschaftspool, erste Etage (2 Stockwerke Gebäude), überdachte…
$190,979
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Ein schönes neues Apartment mit zwei Schlafzimmern, in der beliebten Ortschaft Prodromi, auf…
$278,929
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Diese 2-Zimmer-Wohnung in Prodromi bietet modernes Küstenleben in einer sehr wünschenswerten…
$281,896
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Wohnung in Polis, Zypern
Wohnung
Polis, Zypern
Dieses Grundstück befindet sich in Polis Chrysochous, Paphos District, nur 250m von der tour…
$193,590
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Polis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Polis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
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$927,619
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Wohnung 3 zimmer in Polis, Zypern
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Polis, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Diese acht Villen am Meer bieten eine einzigartige Gelegenheit, um den authentischen mediter…
$634,343
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Wohnung in Polis, Zypern
Wohnung
Polis, Zypern
REDUCED PREIS : FROM ASKING PREIS €265.000 TO PROMOTION PREIS : €185.000 Dieses Grundstück …
$213,180
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