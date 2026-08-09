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Wohnungen in Kathikas, Zypern

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21 immobilienobjekt total found
Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Wohnfläche von 997m2 zum Verkauf in Kathikas. Es fällt in die Zone Ka10b, mit 30% Baudichte,…
$115,232
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Feld in Kathikas Dorf. Die Größe des Grundstücks beträgt 7358 Quadratmeter. Die Baudichte …
$1,02M
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Land in Kathikas Dorf. Die Größe des Grundstücks beträgt 5686 Quadratmeter. Die Baudichte …
$328,412
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Zu verkaufen Wohnland von 3345 qm in Kathikas. Es fällt in die Ka10b-Zone (Wohngebiet) mit G…
$218,941
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Landwirtschaftliches Feld in Kathikas Dorf, Paphos Bezirk Das Anwesen verfügt über eine Flä…
$120,994
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Wohngrundstück in einer ruhigen und schönen Gegend in Kathikas Gemeinde im Bezirk Paphos. Es…
$115,232
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Dieses Stück Land befindet sich in Kathikas Dorf und angrenzenden Grundstück ist ebenfalls v…
$63,378
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Wohnung 5 zimmer in Kathikas, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Kathikas, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 332 m²
Wir präsentieren Ihnen den ursprünglichen Bungalow auf einem großen Grundstück von 16.700 qm…
$1,71M
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Wohnungsland zur sofortigen Entwicklung in einer ruhigen Gegend mit Berg- und Meerblick
$270,796
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Ein gemischtes Wohn- und Sonderschutzgebiet mit einer Gesamtfläche von 5,352 qm ist zum Verk…
$114,080
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Landwirtschaftliches Feld in Kathikas Dorf, Paphos Bezirk Das Anwesen verfügt über eine Flä…
$89,881
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Landwirtschaftliches Feld in Kathikas Dorf, Paphos Bezirk Das Anwesen verfügt über eine Flä…
$55,311
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Landwirtschaftliches Feld in Kathikas Dorf, Paphos Bezirk Die Unterkunft hat eine Fläche vo…
$72,596
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Wohnfläche von 990m2 zum Verkauf in Kathikas. Es fällt in die Zone Ka10b, mit 30% Baudichte,…
$123,298
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Landwirtschaftliche Fläche zum Verkauf in Kathikas Dorf, Paphos Bezirk. Das Land fällt in d…
$184,372
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Landwirtschaftliches Feld in Kathikas Dorf, Paphos Bezirk Das Anwesen verfügt über eine Flä…
$120,994
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Landwirtschaftliches Feld in Kathikas Dorf, Paphos Bezirk Die Unterkunft hat eine Fläche vo…
$72,596
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Wohngebiet in Kathikas Gemeinschaft, im Bezirk Paphos. Es liegt 1,0 Kilometer (ca.) vom Dorf…
$126,755
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Dieses Grundstück befindet sich in Kathikas Dorf, neben Grundstück auch vorhanden. - 20 Minu…
$57,616
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Land verkauf in Kathikas Village . Dieses Land hat die Fähigkeit, 600 Quadratmeter von Gru…
$109,471
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Wohnung in Kathikas, Zypern
Wohnung
Kathikas, Zypern
Feld in Kathikas Dorf. Die Größe des Grundstücks beträgt 4683 Quadratmeter. Fallen in Wohn…
$489,737
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