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Wohnungen in Agia Marinouda, Zypern

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 1
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Fläche 63 m²
Stockwerk 2
1-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 2
2-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$694,606
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Stockwerk 2
3-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$878,370
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 2
2-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$574,408
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Stockwerk 3
4-Zimmer-Apartment in einer prestigiösen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das zeitgenöss…
$1,75M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
1-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$349,037
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1
2-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$577,875
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 2
1-Zimmer-Wohnung in einer angesehenen neuen Wohngemeinschaft Entdecken Sie das moderne Wohne…
$349,499
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Wohnung 3 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agia Marinouda, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Im Herzen des gefragten und dynamisch entwickelten Stadtteils Geroskipu entsteht ein geschlo…
$577,875
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Erleben Sie ein außergewöhnliches Maß an modernem Wohnen in dieser geräumigen Luxuswohnung m…
$1,73M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 406 m²
Erleben Sie ein luxuriöses Wohnen in Agia Marinouda, Paphos, mit eleganten Apartments, Wohnu…
$1,85M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 295 m²
Genießen Sie das zeitgemäße Wohnen in dieser außergewöhnlichen Erdgeschosswohnung mit vier S…
$1,02M
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Wohnung 2 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agia Marinouda, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
In der ruhigen Gegend von Agia Marinuda, nur wenige Minuten vom Zentrum von Paphos entfernt,…
$562,949
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Genießen Sie einen Lebensstil, der durch Qualität, Komfort und zeitgemäßes Design in dieser …
$668,110
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Diese stilvolle neue Wohnung mit zwei Schlafzimmern im ersten Stock ist jetzt in einer exklu…
$674,974
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 132 m²
Zeitgenössisch erleben Mittelmeer leben in einem der begehrtesten Wohngebiete von Paphos. In…
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Wohnung 3 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agia Marinouda, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
In der ruhigen Gegend von Agia Marinuda, nur wenige Minuten vom Zentrum von Paphos entfernt,…
$850,107
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Erleben Sie zeitgenössischen Luxus in Agia Marinouda, Paphos, in einer außergewöhnlichen Woh…
$345,953
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Wohnung 2 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Agia Marinouda, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
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Fläche 103 m²
In der ruhigen Gegend von Agia Marinuda, nur wenige Minuten vom Zentrum von Paphos entfernt,…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
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Fläche 330 m²
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Wohnung 3 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agia Marinouda, Zypern
Zimmer 3
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Fläche 184 m²
Im Herzen des gefragten und dynamisch entwickelten Stadtteils Geroskipu entsteht ein geschlo…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Moderne Wohnungen zum Verkauf in Agia Marinouda, Paphos. Das Projekt bietet eine Auswahl an …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Moderne Wohnungen zum Verkauf in Agia Marinouda, Paphos. Das Projekt bietet eine Auswahl an …
$1,03M
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Wohnung 1 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Agia Marinouda, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
In der ruhigen Gegend von Agia Marinuda, nur wenige Minuten vom Zentrum von Paphos entfernt,…
$338,607
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Zum Verkauf völlig bereit für Belegung Wohnung, Kombination Komfort und Komfort in Geroskip.…
$448,803
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 132 m²
Zeitgenössisch erleben Mittelmeer leben in einem der begehrtesten Wohngebiete von Paphos. In…
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Penthouse in Agia Marinouda, Zypern
Penthouse
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
Dieses atemberaubende Penthouse bietet luxuriöses Wohnen in einer erstklassigen Lage, mit ei…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agia Marinouda, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Moderne Wohnungen zum Verkauf in Agia Marinouda, Paphos. Das Projekt bietet eine Auswahl an …
$1,25M
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Wohnung 3 zimmer in Agia Marinouda, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agia Marinouda, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Im gemütlichen Wohnteil des Viertels Geroskipu-Agia Marinuda erscheint ein kleines Ensemble …
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Wohnung in Agia Marinouda, Zypern
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Agia Marinouda, Zypern
Ein außergewöhnliches und einzigartiges Stück Land von 47734m.sq in Ayia Marinouda. nur eine…
$5,65M
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Immobilienangaben in Agia Marinouda, Zypern

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