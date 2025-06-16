Жилой комплекс Modern Living Meets Urban Lifestyle / Leos Hadley Heights

Hadley Heights by Leos Developments — Дубайский спортивный город.

Современная жизнь соответствует городскому образу жизни.

Премиум-студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты.

Обзор проекта:

Добро пожаловать в Hadley Heights, жилой комплекс премиум-класса Leos Developments, расположенный в самом сердце Dubai Sports City. Разработанная для современной городской жизни, эта высотная башня сочетает в себе стильную архитектуру с умными, функциональными макетами и высококачественной отделкой.

Независимо от того, являетесь ли вы первым покупателем, опытным инвестором или искателем образа жизни - Hadley Heights предлагает привлекательное сочетание местоположения, дизайна и ценности.

Цены:

Студия ~ 39 м2 от 170 000 €

1 спальня ~ 79 м2 от 244.000 €

2 спальня ~ 113 м2 от 418.000 €

3 спальни ~ 147 м2 470 000 €

Привлекательный платежный план:

10% бронирование

40% при строительстве

50% на пересылку

Оценочная передача: Q2 2027

Ключевые особенности:

Студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты.

Элегантные, современные интерьеры с премиальной фурнитурой.

Балконы с видом на город и сообщество.

Высококачественные европейские кухни и отделка.

Варианты интеграции умного дома.

Строительные удобства:

Полностью оборудованный фитнес-центр и студия йоги.

Бассейн бесконечности с палубой Солнца.

Террасный сад и район BBQ.

Детская игровая зона.

Бизнес-зал / Co-working Zone.

Прикрытая парковка.

24/7 Безопасность и консьерж.

Достопримечательности - Dubai Sports City

2 мин до международного стадиона Victory Heights & Dubai.

10 минут до Motor City, JVC, Arjan, Dubai Hills.

15 минут до торгового центра Эмиратов.

20 минут до Dubai Marina & Downtown Dubai.

Легкий доступ к Al Khail Road & Hessa Street.

Идеально для: