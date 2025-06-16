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Жилой комплекс Modern Living Meets Urban Lifestyle / Leos Hadley Heights

Дубай, ОАЭ
от
$199,639
BTC
2.3746663
ETH
124.4664124
USDT
197 379.9959464
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26743
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

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Hadley Heights by Leos Developments — Дубайский спортивный город.

Современная жизнь соответствует городскому образу жизни.

Премиум-студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты.

Обзор проекта:

Добро пожаловать в Hadley Heights, жилой комплекс премиум-класса Leos Developments, расположенный в самом сердце Dubai Sports City. Разработанная для современной городской жизни, эта высотная башня сочетает в себе стильную архитектуру с умными, функциональными макетами и высококачественной отделкой.

Независимо от того, являетесь ли вы первым покупателем, опытным инвестором или искателем образа жизни - Hadley Heights предлагает привлекательное сочетание местоположения, дизайна и ценности.

Цены:

Студия ~ 39 м2 от 170 000 €

1 спальня ~ 79 м2 от 244.000 €

2 спальня ~ 113 м2 от 418.000 €

3 спальни ~ 147 м2 470 000 €

Привлекательный платежный план:

  • 10% бронирование

  • 40% при строительстве

  • 50% на пересылку

  • Оценочная передача: Q2 2027

Ключевые особенности:

  • Студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты.

  • Элегантные, современные интерьеры с премиальной фурнитурой.

  • Балконы с видом на город и сообщество.

  • Высококачественные европейские кухни и отделка.

  • Варианты интеграции умного дома.

Строительные удобства:

  • Полностью оборудованный фитнес-центр и студия йоги.

  • Бассейн бесконечности с палубой Солнца.

  • Террасный сад и район BBQ.

  • Детская игровая зона.

  • Бизнес-зал / Co-working Zone.

  • Прикрытая парковка.

  • 24/7 Безопасность и консьерж.

Достопримечательности - Dubai Sports City

  • 2 мин до международного стадиона Victory Heights & Dubai.

  • 10 минут до Motor City, JVC, Arjan, Dubai Hills.

  • 15 минут до торгового центра Эмиратов.

  • 20 минут до Dubai Marina & Downtown Dubai.

  • Легкий доступ к Al Khail Road & Hessa Street.

Идеально для:

  • Инвесторы ищут высокую рентабельность инвестиций в растущем сообществе.

  • Покупатели впервые выходят на рынок недвижимости Дубая.

  • Конечные пользователи ищут доступную роскошь и удобства.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Modern Living Meets Urban Lifestyle / Leos Hadley Heights
Дубай, ОАЭ
от
$199,639
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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