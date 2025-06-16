Жилой комплекс Modern Living Meets Urban Lifestyle / Leos Hadley Heights

Hadley Heights by Leos Developments — Дубайский спортивный город.
Современная жизнь соответствует городскому образу жизни.
Премиум-студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты.
Обзор проекта:
Добро пожаловать в Hadley Heights, жилой комплекс премиум-класса Leos Developments, расположенный в самом сердце Dubai Sports City. Разработанная для современной городской жизни, эта высотная башня сочетает в себе стильную архитектуру с умными, функциональными макетами и высококачественной отделкой.
Независимо от того, являетесь ли вы первым покупателем, опытным инвестором или искателем образа жизни - Hadley Heights предлагает привлекательное сочетание местоположения, дизайна и ценности.
Цены:
Студия ~ 39 м2 от 170 000 €
1 спальня ~ 79 м2 от 244.000 €
2 спальня ~ 113 м2 от 418.000 €
3 спальни ~ 147 м2 470 000 €
Привлекательный платежный план:
10% бронирование
40% при строительстве
50% на пересылку
Оценочная передача: Q2 2027
Ключевые особенности:
Студии, 1, 2 и 3 спальные апартаменты.
Элегантные, современные интерьеры с премиальной фурнитурой.
Балконы с видом на город и сообщество.
Высококачественные европейские кухни и отделка.
Варианты интеграции умного дома.
Строительные удобства:
Полностью оборудованный фитнес-центр и студия йоги.
Бассейн бесконечности с палубой Солнца.
Террасный сад и район BBQ.
Детская игровая зона.
Бизнес-зал / Co-working Zone.
Прикрытая парковка.
24/7 Безопасность и консьерж.
Достопримечательности - Dubai Sports City
2 мин до международного стадиона Victory Heights & Dubai.
10 минут до Motor City, JVC, Arjan, Dubai Hills.
15 минут до торгового центра Эмиратов.
20 минут до Dubai Marina & Downtown Dubai.
Легкий доступ к Al Khail Road & Hessa Street.
Идеально для:
Инвесторы ищут высокую рентабельность инвестиций в растущем сообществе.
Покупатели впервые выходят на рынок недвижимости Дубая.
Конечные пользователи ищут доступную роскошь и удобства.