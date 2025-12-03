Жилой комплекс Helvetia Marine

Helvetia Marine — швейцарское качество, бутик-островной образ жизни и панорамные виды на море на Dubai Islands!
Helvetia Marine — стильный премиальный проект на Dubai Islands, объединяющий швейцарский подход к качеству, продуманную архитектуру и концепцию Boutique Island Living.
Удобства уровня Boutique Living:
Жителям открывается доступ к премиальному набору аменитис, идеально подходящему для активного и гармоничного образа жизни:
- инфинити-бассейн на крыше с потрясающим панорамным видом на море,
- закрытый и открытый фитнес-залы,
- lounge-зона с видом на морской горизонт,
- йога- и медитационные пространства,
- детская площадка,
- ландшафтный сад для прогулок и отдыха.
Локация и доступность
Helvetia Marine расположен в одной из самых перспективных частей Dubai Islands — новой прибрежной зоне Дубая с 20-километровой береговой линией, благоустроенными пляжами и клубной инфраструктурой.
Ключевые расстояния:
- 4 минуты до Dubai Islands Beach,
- 12 минут до Dubai International Airport,
- 18 минут до Downtown Dubai.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Helvetia Marine, изучить планировки и выбрать резиденцию в стильном швейцарском проекте на Dubai Islands.