  2. ОАЭ
  3. Дубай
  Жилой комплекс Helvetia Marine

Жилой комплекс Helvetia Marine

Дубай, ОАЭ
от
$381,200
;
7
ID: 33021
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Helvetia Marine — швейцарское качество, бутик-островной образ жизни и панорамные виды на море на Dubai Islands!

Helvetia Marine — стильный премиальный проект на Dubai Islands, объединяющий швейцарский подход к качеству, продуманную архитектуру и концепцию Boutique Island Living.

Удобства уровня Boutique Living:
Жителям открывается доступ к премиальному набору аменитис, идеально подходящему для активного и гармоничного образа жизни:

- инфинити-бассейн на крыше с потрясающим панорамным видом на море,
- закрытый и открытый фитнес-залы,
- lounge-зона с видом на морской горизонт,
- йога- и медитационные пространства,
- детская площадка,
- ландшафтный сад для прогулок и отдыха.

Локация и доступность
Helvetia Marine расположен в одной из самых перспективных частей Dubai Islands — новой прибрежной зоне Дубая с 20-километровой береговой линией, благоустроенными пляжами и клубной инфраструктурой.

Ключевые расстояния:
- 4 минуты до Dubai Islands Beach,
- 12 минут до Dubai International Airport,
- 18 минут до Downtown Dubai.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Helvetia Marine, изучить планировки и выбрать резиденцию в стильном швейцарском проекте на Dubai Islands.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Новости застройщика

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
