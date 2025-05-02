Жилой комплекс 15 Cascade

Iman Developers с гордостью представляет свой новый проект, представленный Versace Ceramics, где культовое мастерство встречается с дальновидной жизнью. Этот проект объединяет фирменное богатство Versace Ceramics с нашей преданностью совершенству, переопределяя саму суть роскоши. Бесшовное сочетание высокой моды и современной недвижимости, 15 Cascade устанавливает новый эталон эксклюзивности, где каждая деталь течет с изощренностью, а каждое пространство воплощает непревзойденную элегантность.

Вдохновленный гладкими скоростными линиями Дубайского автодрома и каскадным потоком воды, 15 Cascade воплощает динамичное движение и вневременную элегантность. Аэродинамические контуры здания пульсируют энергией, отражая острые ощущения гоночного духа Motor City. Бесшовно смешивая городскую изысканность с естественной текучестью, каждый элемент дизайна течет легко, создавая ориентир, который переопределяет роскошную жизнь.

платеж

20% на бронирование

10% за 90 дней

10% на 20% завершение строительства

10% на 40% завершение строительства

10% на 60% завершение строительства

40% на завершение проекта

Тип ЮНИТ