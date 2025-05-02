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Жилой комплекс 15 Cascade

Дубай, ОАЭ
от
$234,142
;
17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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Медиа Медиа
ID: 26092
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Перевод
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Iman Developers с гордостью представляет свой новый проект, представленный Versace Ceramics, где культовое мастерство встречается с дальновидной жизнью. Этот проект объединяет фирменное богатство Versace Ceramics с нашей преданностью совершенству, переопределяя саму суть роскоши. Бесшовное сочетание высокой моды и современной недвижимости, 15 Cascade устанавливает новый эталон эксклюзивности, где каждая деталь течет с изощренностью, а каждое пространство воплощает непревзойденную элегантность.

Вдохновленный гладкими скоростными линиями Дубайского автодрома и каскадным потоком воды, 15 Cascade воплощает динамичное движение и вневременную элегантность. Аэродинамические контуры здания пульсируют энергией, отражая острые ощущения гоночного духа Motor City. Бесшовно смешивая городскую изысканность с естественной текучестью, каждый элемент дизайна течет легко, создавая ориентир, который переопределяет роскошную жизнь.

платеж

  • 20% на бронирование
  • 10% за 90 дней
  • 10% на 20% завершение строительства
  • 10% на 40% завершение строительства
  • 10% на 60% завершение строительства
  • 40% на завершение проекта

Тип ЮНИТ

  • Студия
  • 1 спальня
  • 2 Спальня
  • 3 спальни с бассейном
  • 3 спальный дуплекс с бассейном
  • 4 спальный дуплекс с бассейном
  • 4 спальный пентхаус
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 69.7
Цена за м², USD 5,744
Цена квартиры, USD 400,220
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 108.9
Цена за м², USD 5,001
Цена квартиры, USD 544,517
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 39.3
Цена за м², USD 5,958
Цена квартиры, USD 234,142

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Вы просматриваете
Жилой комплекс 15 Cascade
Дубай, ОАЭ
от
$234,142
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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