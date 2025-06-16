Жилой комплекс Новый комплекс Lucky Royale Residence с бассейнами, зонами коворкинга и садом, JVC, Дубай, ОАЭ

Lucky Royale Residence от Lucky Aeon — это уникальный жилой проект, который воплощает в себе элегантность, стиль и комфорт, расположенный в самом центре динамичного и престижного района Дубая. Этот проект создан для тех, кто стремится к высокому качеству жизни и ценит сочетание современного дизайна и функциональности.

Просторные квартиры с продуманными планировками предлагают великолепные виды благодаря панорамным окнам, наполняющим интерьеры естественным светом. Приватные террасы станут вашим личным оазисом для отдыха, а изысканные интерьеры с использованием современных материалов и технологий создают атмосферу настоящей роскоши.

Lucky Royale Residence предлагает жильцам доступ к премиальной инфраструктуре. Здесь предусмотрены бесконечный бассейн, фитнес-центр с зонами для йоги и аэробики, умные системы управления домом, зоны для барбекю, а также уютные коворкинг-пространства и игровые зоны для детей. Особой изюминкой проекта являются приватные бассейны на террасах, которые станут идеальным местом для отдыха с семьей или друзьями.

Удобства:

Бесконечный бассейн

Приватные бассейны на террасах

Умные дома

Зоны для барбекю и беседки

Фитнес-зал с аэробикой и йогой

Сад

Коворкинг-зоны

Игровые зоны для детей

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка

60% в процессе строительства (2 года), 40% через 1 год после сдачи

Особенности квартир

Полу-меблированные квартиры с полностью оборудованной кухней и европейской техникой (холодильник, морозильник, плита, духовой шкаф, вытяжка, стиральная машина)

Расположение и объекты поблизости

Благодаря выгодному расположению вы всегда будете в центре событий: рядом находятся элитные школы, торговые центры, рестораны и главные достопримечательности города. Проект идеально подходит как для личного проживания, так и для инвестиций, благодаря продуманной рассрочке и высокому потенциалу роста стоимости недвижимости в этом районе.