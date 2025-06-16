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Жилой комплекс Новый комплекс Lucky Royale Residence с бассейнами, зонами коворкинга и садом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$291,236
10.07.2025
$291,236
09.07.2025
$290,760
08.07.2025
$289,886
06.07.2025
$289,898
05.07.2025
$290,370
04.07.2025
$289,205
03.07.2025
$289,532
02.07.2025
$289,676
01.07.2025
$291,420
29.06.2025
$291,378
28.06.2025
$291,905
27.06.2025
$292,127
26.06.2025
$293,691
25.06.2025
$294,644
24.06.2025
$297,164
22.06.2025
$296,350
21.06.2025
$296,635
20.06.2025
$298,139
19.06.2025
$297,076
18.06.2025
$295,576
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10
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23236
ID новостройки на Realting
In CRM: 2415615
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Lucky Royale Residence от Lucky Aeon — это уникальный жилой проект, который воплощает в себе элегантность, стиль и комфорт, расположенный в самом центре динамичного и престижного района Дубая. Этот проект создан для тех, кто стремится к высокому качеству жизни и ценит сочетание современного дизайна и функциональности.

Просторные квартиры с продуманными планировками предлагают великолепные виды благодаря панорамным окнам, наполняющим интерьеры естественным светом. Приватные террасы станут вашим личным оазисом для отдыха, а изысканные интерьеры с использованием современных материалов и технологий создают атмосферу настоящей роскоши.

Lucky Royale Residence предлагает жильцам доступ к премиальной инфраструктуре. Здесь предусмотрены бесконечный бассейн, фитнес-центр с зонами для йоги и аэробики, умные системы управления домом, зоны для барбекю, а также уютные коворкинг-пространства и игровые зоны для детей. Особой изюминкой проекта являются приватные бассейны на террасах, которые станут идеальным местом для отдыха с семьей или друзьями.

Удобства:

  • Бесконечный бассейн
  • Приватные бассейны на террасах
  • Умные дома
  • Зоны для барбекю и беседки
  • Фитнес-зал с аэробикой и йогой
  • Сад
  • Коворкинг-зоны
  • Игровые зоны для детей

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка

60% в процессе строительства (2 года), 40% через 1 год после сдачи

Особенности квартир

Полу-меблированные квартиры с полностью оборудованной кухней и европейской техникой (холодильник, морозильник, плита, духовой шкаф, вытяжка, стиральная машина)

Расположение и объекты поблизости

Благодаря выгодному расположению вы всегда будете в центре событий: рядом находятся элитные школы, торговые центры, рестораны и главные достопримечательности города. Проект идеально подходит как для личного проживания, так и для инвестиций, благодаря продуманной рассрочке и высокому потенциалу роста стоимости недвижимости в этом районе.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
от
$291,236
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