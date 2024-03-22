Квартира в новостройке One residence OBG

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Excellent investment opportunity, OneResidence, in the heart of DowntownDubai 5 minutes walk from BurjKhalifa and DubaiMall. The developer has been operating for over 45 years in Dubai and this is the latest development in a highly sought after and exclusive area. Premium amenities, take advantage of this investment opportunity and contact us for free.
- No commission
- 50% post-handover payment.
- Prime location
- Lowest prices
B3 + G + M + 4P + 30
Местонахождение на карте
Дубай, ОАЭ
Видеообзор многоквартирный жилой дом One residence OBG
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Квартира премиум-класса в новом комплексе Bellavista Tower с великолепным панорамным видом! Инвестиционно-привлекательная квартира! Высокий доход от сдачи в аренду (ROI - 5,8% в $)! Комплекс сдан!
Удобства: тренажерный зал, бассейн с регулируемой температурой, сауна, хаммам, просторная па…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются элитные светлые апартаменты с видами на канал и Бурдж Халифа.
Резиденция располагает бассейнами, тренажерным залом, спа-центром, зонами отдыха.
Окончание строительства - 2028 год.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 8 минут
Дубай Молл - 10 минут
Бурдж Халифа - 10…
ALTUS — изысканное жилое пространство, где современная архитектура гармонично переплетается с красивейшими природными пейзажами. Этот жилой комплекс расположен недалеко от пляжа, что делает его идеальным местом для активных людей. Прогуляйтесь по набережной, насладитесь игрой на спортивных п…