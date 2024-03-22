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Квартира в новостройке One residence OBG

Дубай, ОАЭ
от
$364,748
;
13 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20921
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2024

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Excellent investment opportunity, OneResidence, in the heart of DowntownDubai 5 minutes walk from BurjKhalifa and DubaiMall. The developer has been operating for over 45 years in Dubai and this is the latest development in a highly sought after and exclusive area. Premium amenities, take advantage of this investment opportunity and contact us for free. - No commission - ⁠50% post-handover payment. - ⁠Prime location - ⁠Lowest prices B3 + G + M + 4P + 30

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом One residence OBG

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Новости застройщика

22.03.2024
Эксперт об инвестициях в недвижимость Дубая: Золотая виза на 10 лет, налоги и ROI
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Квартира в новостройке One residence OBG
Дубай, ОАЭ
от
$364,748
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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