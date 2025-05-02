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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$170,637
14.04.2025
$170,173
13.04.2025
$170,272
12.04.2025
$170,907
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6
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ID: 25733
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In CRM: 2447217
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ananda Residences — новый жилой проект, созданный для тех, кто ценит гармонию комфорта, стиля и активного образа жизни. Расположенный в динамично развивающемся районе Motor City, этот проект идеально подойдет как для жизни, так и для инвестиций. Здесь сочетаются спокойствие уютного жилого комплекса с удобной доступностью ключевых районов Дубая. Благодаря развитой инфраструктуре, зеленым бульварам, близости к школам, магазинам, ресторанам и объектам досуга, Motor City давно зарекомендовал себя как один из самых комфортных районов для проживания.

Проект предлагает изысканные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также дуплексы с 3 спальнями. Каждая резиденция выполнена с вниманием к деталям и с использованием высококачественных отделочных материалов. Квартиры полностью меблированы, есть встроенная кухонная техника, что делает переезд или сдачу в аренду максимально простыми и быстрыми.

Проект продуман так, чтобы удовлетворить потребности как активных молодых людей, так и семей с детьми. К услугам жителей — современный бассейн, где можно расслабиться в жаркий день, теннисный корт и баскетбольная площадка для спортивных игр, тренажерный зал с профессиональным оборудованием для поддержания формы, а также детская игровая зона, где дети могут весело и безопасно проводить время. Зона барбекю отлично подойдет для встреч с друзьями и семейных вечеров, а беговая дорожка и пешеходная тропа, проходящие по озелененной территории, создают идеальные условия для прогулок и тренировок на свежем воздухе.

Удобства:

  • Бассейн
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Зона барбекю
  • Беговая дорожка
  • Пешеходная тропа

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка:

План рассрочки на 2 года после передачи

Особенности квартир

Полностью меблирована, есть кухонная техника.

Расположение и объекты поблизости
  • Автодром - 5 минут
  • Dubai Sports City - 7 минут
  • Dubai Hills Mall - 12 минут
  • Global Village - 15 минут
  • Mall of the Emirates - 16 минут
  • Пальма Джумейра - 18 минут
  • Дубай Марина - 19 минут
  • Dubai Mall - 23 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$170,637
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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