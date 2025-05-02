  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Элитный жилой комплекс Golf Links 18 в районе Дубай Спортс Сити, ОАЭ

Жилой комплекс Элитный жилой комплекс Golf Links 18 в районе Дубай Спортс Сити, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$193,671
14.04.2025
$192,475
13.04.2025
$192,588
12.04.2025
$193,306
11.04.2025
$197,675
10.04.2025
$198,481
09.04.2025
$199,479
08.04.2025
$199,354
06.04.2025
$199,470
05.04.2025
$197,654
04.04.2025
$200,296
03.04.2025
$202,517
02.04.2025
$202,091
01.04.2025
$201,634
30.03.2025
$201,013
29.03.2025
$202,516
28.03.2025
$203,256
27.03.2025
$202,543
26.03.2025
$202,417
25.03.2025
$201,725
24.03.2025
$201,043
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24865
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420713
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Golf Links 18 — жилой комплекс, который сочетает стильную архитектуру, потрясающие виды на гольф-поле и выдающийся уровень комфорта. Резиденции предлагают изысканный минималистичный дизайн с нейтральными цветами и панорамными окнами, которые наполняют пространство естественным светом. Высококачественная отделка и продуманная планировка создают атмосферу элегантности, в которой каждый элемент интерьера способствует ощущению комфорта и уюта. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями — каждая резиденция спроектирована с учётом максимального удобства и функциональности.

Здесь созданы исключительные условия для жизни и отдыха: инфинити-бассейн на крыше, спа-центр с парными и саунами, современные тренажерные залы, зона для занятий йогой на крыше, зона барбекю, уличный кинотеатр под открытым небом и даже площадка для мини-гольфа. Для детей предусмотрены игровые зоны, а для гостей – просторные лаунж-пространства и удобные зоны отдыха.

План оплаты: 50/50 (после сдачи)

Удобства и оснащение в доме
  • 2 бассейна на крыше с панорамным видом
  • Джакузи, паровая, сауна
  • Шезлонги
  • Смотровая площадка
  • Зона для йоги на крыше
  • Детская игровая площадка
  • Зона барбекю
  • Фитнес-пространства
  • Тренажерный зал
  • Кинотеатр
Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в Dubai Sports City, районе, который идеально подходит для людей, стремящихся к активному образу жизни. Здесь сосредоточены знаменитый Dubai International Stadium, элитный гольф-клуб The Els Club и многочисленные спортивные и развлекательные объекты. Но Dubai Sports City — это не только спорт, но и стиль жизни, наполненный энергией, страстью и стремлением к лучшему. Благодаря удобному расположению и доступу к главным транспортным артериям Дубая, жители комплекса могут легко добираться до ключевых локаций города, наслаждаясь как динамичным ритмом мегаполиса, так и спокойствием элитного района с живописными видами.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Jade Tower Tiger
Дубай, ОАЭ
от
$168,071
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Fairmont Residences Solara Tower с бассейнами в пешей доступности от Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$817,063
Жилой комплекс AEON
Дубай, ОАЭ
от
$485,205
Жилой комплекс Mag 777
Дубай, ОАЭ
от
$212,121
Многоквартирный жилой дом Aysha Residence
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
$397,778
Вы просматриваете
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс Golf Links 18 в районе Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$193,671
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Trillionaire Residences by Binghatti
Жилой комплекс Trillionaire Residences by Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$408,385
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
3 объекта недвижимости 3
Бренд Trillionaire: Trillionaire - это люксовый бренд Binghatti, а Trillionaire Residences - наш первый проект, основанный на успехе таких проектов, как Burj Binghatti Jacob & Co Residences и Bugatti Residences by Binghatti (и это еще не все). Выгодное расположение: Комплекс Trillionaire …
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Sunridge Rashid Yachts e Marina Emaar
Многоквартирный жилой дом Sunridge Rashid Yachts e Marina Emaar
Дубай, ОАЭ
от
$400,134
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Мы рады предложить эту роскошную недвижимость на берегу моря, квартиру с 2 спальнями, расположенную в Rashid Yachts and Marina, новом глобальном месте для самых взыскательных владельцев яхт. Этот величественный проект сочетает в себе роскошные резиденции, пристань для яхт и полный спектр удо…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс ONE by Binghatti
Жилой комплекс ONE by Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$582,191
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 61
Апартаменты в новом проекте One by Binghatti в районе Business Bay! Отлично подойдет для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Высокий доход - от 10% в $! Престижный район! Беспроцентная рассрочка! Полностью меблированная кухня! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: тренажерный зал, спец…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации