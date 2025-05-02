Жилой комплекс Элитный жилой комплекс Golf Links 18 в районе Дубай Спортс Сити, ОАЭ

Добро пожаловать в Golf Links 18 — жилой комплекс, который сочетает стильную архитектуру, потрясающие виды на гольф-поле и выдающийся уровень комфорта. Резиденции предлагают изысканный минималистичный дизайн с нейтральными цветами и панорамными окнами, которые наполняют пространство естественным светом. Высококачественная отделка и продуманная планировка создают атмосферу элегантности, в которой каждый элемент интерьера способствует ощущению комфорта и уюта. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями — каждая резиденция спроектирована с учётом максимального удобства и функциональности.

Здесь созданы исключительные условия для жизни и отдыха: инфинити-бассейн на крыше, спа-центр с парными и саунами, современные тренажерные залы, зона для занятий йогой на крыше, зона барбекю, уличный кинотеатр под открытым небом и даже площадка для мини-гольфа. Для детей предусмотрены игровые зоны, а для гостей – просторные лаунж-пространства и удобные зоны отдыха.

План оплаты: 50/50 (после сдачи)

2 бассейна на крыше с панорамным видом

Джакузи, паровая, сауна

Шезлонги

Смотровая площадка

Зона для йоги на крыше

Детская игровая площадка

Зона барбекю

Фитнес-пространства

Тренажерный зал

Кинотеатр

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в Dubai Sports City, районе, который идеально подходит для людей, стремящихся к активному образу жизни. Здесь сосредоточены знаменитый Dubai International Stadium, элитный гольф-клуб The Els Club и многочисленные спортивные и развлекательные объекты. Но Dubai Sports City — это не только спорт, но и стиль жизни, наполненный энергией, страстью и стремлением к лучшему. Благодаря удобному расположению и доступу к главным транспортным артериям Дубая, жители комплекса могут легко добираться до ключевых локаций города, наслаждаясь как динамичным ритмом мегаполиса, так и спокойствием элитного района с живописными видами.