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  3. Новая резиденция премиум класса Q Gardens Loft 2 с бассейнами и садом в центральном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция премиум класса Q Gardens Loft 2 с бассейнами и садом в центральном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€126,000
;
6
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция располагает бассейном на крыше, зоной барбекю, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, детской площадкой, консьерж-сервисом, ухоженным садом.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бытовая техника
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Дубая, рядом с основными автомагистралями.

  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Бурдж Халифа - 24 минуты
  • Дубай Молл - 24 минуты
  • Пальма Джумейра - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция премиум класса Q Gardens Loft 2 с бассейнами и садом в центральном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€126,000
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Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Manazel Al Khor — это современный жилой комплекс в арабском стиле в самом центре Culture Village в Дубае. Он расположен в Al Jaddaf Waterfront Jumeirah и занимает площадь в 23 690 кв. м. Manazel Al Khor окружен зелеными ландшафтными зонами. Общая протяженность пешеходных дорожек составляет 3,8 км. Комплекс состоит из 98 жилых единиц, включая апартаменты с 1-4 спальнями. Все объекты оборудованы панорамными окнами с видом на побережье Dubai Creek. Внутренняя отделка была выполнена с учетом основных тенденций в сфере дизайна. Полы в помещениях общего пользования отделаны натуральным мрамором, в спальнях ‒ уложен паркет, а в ванных комнатах ‒ мозаика и керамогранит. На территории Manazel Al Khor есть все, что необходимо для комфортного проживания: - тренажерный зал; - фитнес-центр; - бассейн; - частная парковка; - детская игровая площадка; - общественный парки; - площадки для барбекю; - круглосуточная охрана. Расположение: Manazel Al Khor окружен множеством магазинов, ресторанов и кафе. У комплекса отличная транспортная доступность. Он находится недалеко от станции метро Al Jadaf на зеленой линии и в 5 минутах от Dubai International Airport. Удачное расположение проекта позволяет быстро добраться до известных достопримечательностей эмирата. Оттуда можно попасть на автомобиле в один из крупнейших в мире торговых центров ‒ Dubai Mall ‒ всего за 15 минут. Около получаса займет поездка до променада The Walk JBR, где сосредоточено множество развлекательных заведений. Непосредственно рядом с комплексом расположена пристань для яхт. В Culture Village действуют множество галерей, музеев, библиотек, художественных школ и театров, а также консерватории, академии искусства и танцев. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Kiara
Жилой комплекс Kiara
Дубай, ОАЭ
от
€224,865
Площадь 48 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Kiara - новый высотный жилой комплекс премиум-класса, расположен среди пышной зелени очаровательных холмов нового района Damac Hills в Дубае, рядом с полем для гольфа международного гольф-клуба Trump International Dubai, торговым центром Damac Hills Center и школой Jebel Ali. В непосредственной близости есть вся необходимая инфраструктура: магазины, кафе, рестораны, банки и прочее. Очень удобное размещение в четырехугольнике улиц Хесса, Шейх Зайед Бин Хамдан и дорог Эль Кудра и Эмирейтс позволяет самым коротким путем добраться до пляжей, делового центра, других районов, аэропортов Дубая и других эмиратов. Kiara состоит из высотных жилых зданий, включающих роскошные апартаменты: студии, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, площадью от 37 до 181 кв. м, с потрясающим видом на гольф-поле, сады и парки Damac Hills. Все апартаменты имеют удобные планировки, панорамные окна и просторные балконы и террасы, продаются в готовом виде, с отделкой и мебелью. Kiara предлагает своим жильцам красивые зеленые зоны, бассейны для взрослых и детей, спортивные и оздоровительные объекты мирового класса, рестораны и кафе, торговые точки, wi-fi-интернет и спутниковое ТВ, детские площадки, зоны барбекю, парковочные места, охрану и пр. Инфраструктура комплекса: - Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном; - Современные лифты; - Лобби, рецепция, консьерж-сервис; - Плавательный бассейн; - Оздоровительный клуб; - Тренажерный зал; - Сауна и хамам; - Рестораны и кафе; - Торговые точки; - Детская площадка; - Автомобильные парковки; - Охрана и видеонаблюдение. Расположение: - Близко к автобусным остановкам; - Близко к торговым центрам; - Близко к школе; - Близко от детского сада; - Престижный район; - Рядом с полем для гольфа. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Жилой комплекс AZIZI FARHAD ( Creek views )
Жилой комплекс AZIZI FARHAD ( Creek views )
Дубай, ОАЭ
от
€310,141
Площадь 33–67 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Azizi Farhad — это элитный жилой дом, расположенный в Дубае Healthcare City. В главном жилом проекте Azizi Developments есть 634 уникальных роскошных апартаментов, которые похвастаются качественными удобствами. Каждый дом в Azizi Farhad поставляется со свежим и современным дизайном интерьера, что позволяет жителям жить в абсолютном комфорте и стиле. Наслаждайтесь фантастическим видом на Бурдж-Халифу и предвиденную самую высокую башню в мире — башню Дубай-Крик. Инфраструктура: - ландшафтные сады; - сауна; - бассейн; - детский бассейн; - детская игровая площадка; - беговая дорожка; - баскетбольная площадка; - торговые площади; - крытая парковка. Преимущества местоположения: Azizi Farhad расположен в самом сердце медицинского района Дубая, расположенного в непосредственной близости от центра Дубая, аэропорта Дубая, Аль-Хор и нескольких элитных торговых центров. Район также лучше всего связан с станцией метро и имеет удобный доступ к основным дорогам, таким как Al Khail Road и Oud Metha Road. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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