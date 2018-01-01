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  3. Элитные виллы и пентхаусы в новой резиденции Six Senses от Select Group с ресторанами и прямым выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Элитные виллы и пентхаусы в новой резиденции Six Senses от Select Group с ресторанами и прямым выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€6,75 млн
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20
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О комплексе

Предлагается вилла с бассейном 6,4 х 12,3 м, парковкой на четыре машины, садом, зоной барбекю, тренажерным залом, залом для мероприятий, прямым выходом на пляж.

Также в продаже имеются трех-, четырех- и пятикомнатные пентхаусы с парковочными местами.

Закрытая резиденция состоит из апартаментов, пентхаусов и вилл и располагает отелем, ресторанами и барами, прямым выходом на пляж и к гавани, подземной парковкой, консьерж-сервисом, бассейном, площадками для йоги, теннисным кортом, детскими и спортивными площадками, тренажерным залом, гидромассажным бассейном, зонами отдыха, спа, сауной и парной, хамамом, конференц-залами, винным погребом, детским клубом.

Удобства и оснащение в доме
  • Высокие потолки (3,2 м)
  • Встроенная кухня
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в районе Бизнес Бей, на берегу дубайского канала с яхтенной гаванью. В пределах 2 км от него находятся поющие фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Аэропорт Дубая находится в 15 км.

  • Аквапарк Aquaventure Waterpark и океанариум — 6 минут
  • Парк развлечений, парк и смотровая площадка The View at The Palm — 10 минут
  • Дубай Молл и Бурдж-Халифа — 23 минуты
  • Финансовый центр Дубая — 25 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Элитные виллы и пентхаусы в новой резиденции Six Senses от Select Group с ресторанами и прямым выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€6,75 млн
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