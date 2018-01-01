Элитные виллы и пентхаусы в новой резиденции Six Senses от Select Group с ресторанами и прямым выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ

Предлагается вилла с бассейном 6,4 х 12,3 м, парковкой на четыре машины, садом, зоной барбекю, тренажерным залом, залом для мероприятий, прямым выходом на пляж.

Также в продаже имеются трех-, четырех- и пятикомнатные пентхаусы с парковочными местами.

Закрытая резиденция состоит из апартаментов, пентхаусов и вилл и располагает отелем, ресторанами и барами, прямым выходом на пляж и к гавани, подземной парковкой, консьерж-сервисом, бассейном, площадками для йоги, теннисным кортом, детскими и спортивными площадками, тренажерным залом, гидромассажным бассейном, зонами отдыха, спа, сауной и парной, хамамом, конференц-залами, винным погребом, детским клубом.

Высокие потолки (3,2 м)

Встроенная кухня

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в районе Бизнес Бей, на берегу дубайского канала с яхтенной гаванью. В пределах 2 км от него находятся поющие фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Аэропорт Дубая находится в 15 км.