PSI Real Estate LLC

Об агентстве

Property Shop Investment, основанная в 2007 году, является пионером на рынке недвижимости Абу-Даби, Дубая и Северных Эмиратов. То, что начиналось как вызов для пяти сотрудников с высокими целями, страстью к успеху и удовлетворению потребностей рынка недвижимости в 2007 году, сегодня превратилось в ведущую компанию по недвижимости с полным спектром услуг. С более чем 200

PSI является одним из самых богатых партнеров на рынке для разработчиков, банкиров и клиентов.