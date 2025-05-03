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PSI Real Estate LLC

ОАЭ, Дубай
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
На платформе
На платформе
4 месяца
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
psinv.net/
Об агентстве

Property Shop Investment, основанная в 2007 году, является пионером на рынке недвижимости Абу-Даби, Дубая и Северных Эмиратов. То, что начиналось как вызов для пяти сотрудников с высокими целями, страстью к успеху и удовлетворению потребностей рынка недвижимости в 2007 году, сегодня превратилось в ведущую компанию по недвижимости с полным спектром услуг. С более чем 200
PSI является одним из самых богатых партнеров на рынке для разработчиков, банкиров и клиентов.

Услуги

Брокер по покупке и продаже недвижимости, ипотечный брокер и агенты по лизингу недвижимости

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 16:22
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Понедельник
09:00 - 18:30
Вторник
09:00 - 18:30
Среда
09:00 - 18:30
Четверг
09:00 - 18:30
Пятница
09:00 - 18:30
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Мои партнеры
1 агент
Квартиры
Смотреть все 176 объектов
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дворцовые резиденции Emaar органично сочетают городскую жизнь с естественным спокойствием. В…
$884,835
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Крик Виста Высоты - Эти специально разработанные резиденции демонстрируют окна полной высоты…
$421,998
Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Испытайте приглашающий приезд в интимную точку высадки Elitz 2, усиленную частным жилым лобб…
$181,048
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 246 м²
Интерьеры вдохновлены европейской элегантностью, охватывающей итальянскую философию «dolce f…
$3,54 млн
Дома
Смотреть все 99 объектов
Таунхаус в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус
Аш-Шарджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Таунхаус Робиния в Тилал-Сити, Шарджа, является современным и стильным домом, который обеспе…
$775,932
Таунхаус в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус
Аш-Шарджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 231 м²
Очаровательный четырехкомнатный таунхаус, расположенный в безмятежной сендианской общине Мас…
$871,222
Таунхаус в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус
Аш-Шарджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 293 м²
Расположенный в объятиях природы, Азалия приглашает вас в мирное убежище, где деревья домини…
$952,905
Таунхаус в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус
Аш-Шарджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Азалия – шаг в мирное зеленое пространство, где больше деревьев, чем людей. Наслаждайтесь де…
$612,578
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 7 объектов
Офис 83 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 83 м²
Дубай
Площадь 83 м²
Поместите свой бизнес в сердце JVC с этой оболочкой и основным офисным пространством в Bingh…
$368,095
Офис 60 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 60 м²
Дубай
Площадь 60 м²
Поместите свой бизнес в сердце JVC с этой оболочкой и основным офисным пространством в Bingh…
$265,556
Офис 116 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 116 м²
Дубай
Площадь 116 м²
Поместите свой бизнес в сердце JVC с этой оболочкой и основным офисным пространством в Bingh…
$514,027
Офис 54 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 54 м²
Дубай
Площадь 54 м²
Поместите свой бизнес в сердце JVC с этой оболочкой и основным офисным пространством в Bingh…
$240,133
Земельные участки
Смотреть все 17 объектов
Участок земли в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Участок земли
Рас-эль-Хайма
Площадь 73 393 м²
Остров Аль-Марджан простирается на 4,5 километра в море и занимает площадь 2,7 миллиона квад…
$430,17 млн
Участок земли в Аш-Шарджа, ОАЭ
Участок земли
Аш-Шарджа
Площадь 383 м²
Tilal City is an innovative mixed development situated on Emirates Road (E611) in Sharjah. I…
$299,503
Участок земли в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Участок земли
Рас-эль-Хайма
Площадь 46 451 м²
Остров Аль-Марджан простирается на 4,5 километра в море и занимает площадь 2,7 миллиона квад…
$217,81 млн
Участок земли в Аш-Шарджа, ОАЭ
Участок земли
Аш-Шарджа
Площадь 299 м²
Tilal City - инновационное смешанное развитие, расположенное на Emirates Road (E611) в Шардж…
$272,258
Наши агенты в ОАЭ
PSI Real Estate LLC
PSI Real Estate LLC
332 объекта
Bashar Abdallah
Bashar Abdallah
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Crystal real Estate FZ-LLC
ОАЭ, Рас-эль-Хайма
Жилая недвижимость 19
Crystal Real Estate FZ-LLC, основанная в декабре 2020 года, с профессиональными консультантами по брокерской деятельности в сфере недвижимости, расположенной в Рас-Аль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты.Мы предоставляем профессиональные брокерские услуги для наших клиентов, чтобы обеспечит…
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PRO Silver
Tina Global Real Estate
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2022
Новостройки 1 Жилая недвижимость 54
TINA GLOBAL REAL ESTATE — брокерская компания по недвижимости в Дубае. Наше агентство недвижимости предлагает вам лучшие возможности для инвестиций, покупки и продажи в этом захватывающем мегаполисе. Компания официально зарегистрирована в Агентстве по регулированию недвижимости Дубая (…
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PRO Silver
DDA Real Estate
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2007
Новостройки 1015 Жилая недвижимость 2636 Коммерческая недвижимость 15 Долгосрочная аренда 11 Земельные участки 1
Международное агентство по продаже недвижимости, созданное в 2007 году, входит в группу Компаний «Бизнес-Юрист». Единственная Компания на рынке, которая имеет более 400 офисов в России от Калининграда до Камчатки, офисы в Турции, Таиланде, на о.Бали (Индонезия), во Вьетнаме и головной офис в…
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Unique Homes Worldwide Properties
ОАЭ, Абу-Даби
Год основания компании 2018
Новостройки 2 Жилая недвижимость 70 Коммерческая недвижимость 1 Земельные участки 4
Unique Homes Worldwide Properties(UHP) была основана в 2018 году, чтобы продолжать оставаться активным членом и одной из ведущих компаний по недвижимости в ОАЭ. Компания стремится предоставлять разнообразные и комплексные решения в сфере недвижимости, обладая знаниями и навыками во многих ра…
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Address Property
ОАЭ, Дубай
Год основания компании 2011
Новостройки 8
Большой опыт работы на рынке Дубаи. Договора со всеми застройщиками. Большая база готовых объектов.
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