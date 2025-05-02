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Жилой комплекс Новая резиденция Starlight с бассейном, зонами отдыха и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$411,172
14.04.2025
$408,632
13.04.2025
$408,872
12.04.2025
$410,398
11.04.2025
$419,672
10.04.2025
$421,383
09.04.2025
$423,501
08.04.2025
$423,237
06.04.2025
$423,484
05.04.2025
$419,627
04.04.2025
$425,237
03.04.2025
$429,953
02.04.2025
$429,047
01.04.2025
$428,076
30.03.2025
$426,760
29.03.2025
$429,951
28.03.2025
$431,521
27.03.2025
$430,009
26.03.2025
$429,740
25.03.2025
$428,273
24.03.2025
$426,823
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25403
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441793
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Starlight — эксклюзивный жилой проект, который представляет собой мир изысканного дизайна, роскоши и гармонии, где каждая деталь отражает магию звёздного неба. Панорамные окна открывают захватывающий вид на городской пейзаж и превращают его в бесконечный источник вдохновения. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Интерьеры, выполненные в утонченном стиле с мягкими цветовыми переходами, богатыми текстурами и тщательно подобранными элементами декора, создают атмосферу непринужденной элегантности. Кухонная техника включена в стоимость апартаментов.

Здесь вы найдёте продуманные общественные пространства, наполненные естественным светом, где можно встречаться с единомышленниками, отдыхать и создавать яркие воспоминания. Комплекс предлагает современный фитнес-центр, роскошный бассейн, благоустроенные зоны для отдыха под открытым небом, а также специальные пространства для работы и общения.

Выбирая Starlight, вы выбираете жизнь без компромиссов, где высокое качество сочетается с эстетикой и функциональностью. Независимо от того, ищете ли вы уютную студию или просторные апартаменты с двумя спальнями, здесь найдется идеальное пространство, отражающее вашу индивидуальность.

Удобства:

  • Бассейн
  • Фитнес-центр
  • Зоны отдыха на свежем воздухе
  • Коворкинг

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка: 70/30

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Расположение и объекты поблизости
  • Резиденция правящей семьи ОАЭ Za'abeel Palace - 3 минуты
  • Набережная Al Jaddaf Walk - 3 минуты
  • Порт Dubai Creek Harbour - 10 минут
  • Dubai Healthcare City - 5 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Starlight с бассейном, зонами отдыха и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$411,172
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