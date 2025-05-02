Жилой комплекс Новая резиденция Starlight с бассейном, зонами отдыха и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Starlight — эксклюзивный жилой проект, который представляет собой мир изысканного дизайна, роскоши и гармонии, где каждая деталь отражает магию звёздного неба. Панорамные окна открывают захватывающий вид на городской пейзаж и превращают его в бесконечный источник вдохновения. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Интерьеры, выполненные в утонченном стиле с мягкими цветовыми переходами, богатыми текстурами и тщательно подобранными элементами декора, создают атмосферу непринужденной элегантности. Кухонная техника включена в стоимость апартаментов.

Здесь вы найдёте продуманные общественные пространства, наполненные естественным светом, где можно встречаться с единомышленниками, отдыхать и создавать яркие воспоминания. Комплекс предлагает современный фитнес-центр, роскошный бассейн, благоустроенные зоны для отдыха под открытым небом, а также специальные пространства для работы и общения.

Выбирая Starlight, вы выбираете жизнь без компромиссов, где высокое качество сочетается с эстетикой и функциональностью. Независимо от того, ищете ли вы уютную студию или просторные апартаменты с двумя спальнями, здесь найдется идеальное пространство, отражающее вашу индивидуальность.

Удобства:

Бассейн

Фитнес-центр

Зоны отдыха на свежем воздухе

Коворкинг

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка: 70/30

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Резиденция правящей семьи ОАЭ Za'abeel Palace - 3 минуты

Набережная Al Jaddaf Walk - 3 минуты

Порт Dubai Creek Harbour - 10 минут

Dubai Healthcare City - 5 минут

Расположение и объекты поблизости