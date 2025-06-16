  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Binghatti Hillside

Жилой комплекс Binghatti Hillside

Дубай, ОАЭ
от
$212,000
;
10
ID: 28092
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Binghatti Hillside — это 21-этажный жилой комплекс от застройщика Binghatti Developers, расположенный в районе Dubai Science Park. Архитектура здания вдохновлена природными холмами, с плавными линиями и современным дизайном, выделяющимся на фоне окружающей застройки. Благодаря удобному расположению рядом с дорогой Al Khail Road, жители получают легкий доступ к различным районам Дубая.

В комплексе представлены различные варианты планировок: студии, апартаменты с одной и двумя спальнями. Каждая квартира отличается просторными интерьерами, высококачественной отделкой и системой умного дома для повышения комфорта и удобства. Планировки подходят для различных стилей жизни, предлагая варианты для одиночек, пар и семей.

Жители Binghatti Hillside могут воспользоваться разнообразными удобствами, такими как бассейны, тренажерные залы, зоны для йоги и медитации, бизнес-лаунж, площадка для барбекю и розничные магазины. Сообщество окружено зелеными зонами и находится рядом с ключевыми достопримечательностями, такими как Dubai Hills Mall и Mall of the Emirates, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет сбалансированный образ жизни в оживленном районе.

Местонахождение на карте

Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
