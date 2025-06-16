  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в комплексе с исключительными удобствами Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ

Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в комплексе с исключительными удобствами Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$4,60 млн
;
6
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26441
ID новостройки на Realting
In CRM: 2461554
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Jumeirah Lakes Towers (~ 500 м)

О комплексе

Résidences Du Port — первый жилой проект под брендом Autograph Collection от Marriott International в престижном районе Dubai Marina. Это не просто резиденции — это совершенно новый стандарт прибрежной жизни, вдохновленной духом Французской Ривьеры. Здесь сочетаются элегантность, изысканность и исключительный сервис мирового уровня.

Каждый день в Résidences Du Port наполнен безупречным уровнем сервиса от Autograph Collection Residences. Здесь вас ждёт атмосфера премиального отеля с полным спектром услуг: от консьерж-сопровождения до эксклюзивных à la carte-сервисов, которые создают идеальные условия для роскошной жизни без забот. Проект предлагает исключительный набор фирменных удобств. Величественное лобби встречает жителей атмосферой, вдохновленной элитными резиденциями Южной Франции и Монако. Стильные лаунж-зоны идеально подойдут как для личного отдыха, так и для неформальных встреч. Погрузитесь в мир кино, не покидая комплекса. Частный кинотеатр станет вашим личным порталом в другие вселенные, где рождаются незабываемые впечатления. Зона коворкинга и конференц-зал обеспечат пространство для продуктивной работы и деловых встреч. На террасе расположена элегантная зона бассейна — идеальное место для отдыха под солнцем. Оздоровительный центр включает в себя студию йоги, роскошный спа-комплекс с парной и сауной. Для ценителей активного досуга предусмотрен современный тренажёрный зал и симулятор гольфа. Также предусмотрена безопасная и уютная детская игровая комната — продуманное пространство для самых маленьких жителей.

Дополнительные возможности

Более того, Résidences Du Port предлагает нечто гораздо большее, чем просто роскошное жилье — это приглашение в закрытое сообщество с привилегиями на международном уровне. Владельцы резиденций получают Gold Elite статус в программе Marriott Bonvoy, самой престижной программе лояльности в индустрии путешествий. Это даёт доступ к более чем 7000 отелей и курортов по всему миру в 130 странах, включая эксклюзивные предложения и специальные тарифы. Резиденты получают приоритетное бронирование и специальные условия в избранных отелях Marriott, а также эксклюзивный доступ к коллекции круизов The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Особенности квартир

К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями, а также дуплексы и пентхаус. Интерьеры выполнены из натуральных материалов, кухня оборудована встраиваемой техникой Smeg, а ванные комнаты оснащены качественной сантехникой Gessi. Дуплексы с террасами, частным садом и джакузи дарят ощущение приватности и комфорта, а пентхаусы — настоящие произведения искусства: уникальные, индивидуально оформленные пространства с непревзойденным видом на Дубай Марину с прямым частным доступом к набережной.

Удобства и оснащение в доме

Вам помогут с бронированием авиабилетов, включая частные перелеты, и также распечатают посадочные талоны. Организуют трансферы, аренду автомобилей, поездки на гольф, бронирование столика в ресторанах, визиты в SPA и салоны красоты, экскурсии, театральные и развлекательные мероприятия. Вы всегда можете положиться на помощь в шоппинге, заказах цветов, доставке посылок, а также в подготовке и координации переезда. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной. За отдельную плату доступен сервис à la carte, призванный сделать вашу повседневность ещё более комфортной: доставка и закупка продуктов, химчистка, услуги прачечной и индивидуального пошива, уход за автомобилем, прокат оборудования, организация мероприятий и упаковка посылок. Также доступны персональные тренеры, услуги по переводу, домашние SPA-процедуры, няни и детский уход, прогулки и груминг для домашних животных, уход за растениями, уборка и обслуживание резиденции во время вашего отсутствия.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Park Lane
Дубай, ОАЭ
от
$383,562
Жилой комплекс Новая резиденция Club Place с бассейном и живописными видами, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$677,657
Жилой комплекс Апартаменты с видом на город, море и озёра, в комплексе Viewz с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,27 млн
Жилой комплекс Canal Crown
Дубай, ОАЭ
от
$555,890
Жилой квартал Design Quarter в самом креативном районе Дубая
Дубай, ОАЭ
от
$510,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в комплексе с исключительными удобствами Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,60 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом The Dorchester Collection
Многоквартирный жилой дом The Dorchester Collection
Дубай, ОАЭ
от
$23,29 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 32
Площадь 1 060 м²
1 объект недвижимости 1
Элитные апартаменты Dorchester Collection Hotel & Residence в Дубае! Апартаменты полностью меблированы, с видами на Burj Khalifa, центр Дубая и Дубайский залив. Для жителей комплекса предлагается высококлассное пятизвездочное обслуживание! В распоряжении резидентов и гостей все удобст…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой высотной резиденции Auresta с бассейнами, зонами отдыха и садами, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой высотной резиденции Auresta с бассейнами, зонами отдыха и садами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$862,065
Auresta — элегантный 63-этажный комплекс, который воплощает современную роскошь, инженерное совершенство и заботу о благополучии своих жителей. Проект предлагает полностью меблированные студии, квартиры с 1-2 спальнями, а также просторные дуплексы с 3 спальнями, оформленные в спокойной палит…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Opus
Жилой комплекс The Opus
Дубай, ОАЭ
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 28
Площадь 86–239 м²
2 объекта недвижимости 2
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщи…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации