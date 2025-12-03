Жилой комплекс Magnolia

Magnolia — стильный современный отель в сердце Internet City с развлечениями и комфортом для любого формата пребывания!
Magnolia — современный пятиэтажный отель от Palladium Development, расположенный в одном из самых динамичных районов Дубая — Dubai Internet City.
Питание и сервис
На территории работает ресторан, предлагающий разнообразие блюд международной и региональной кухни. Атмосфера ресторана — непринуждённая и приятная, что делает его подходящим как для деловых встреч, так и для спокойных ужинов или завтраков перед насыщенным днём.
Обслуживание в Magnolia подчеркивает дружелюбие, внимание к деталям и традиционное гостеприимство дубайского hospitality-сегмента.
Развлечения и досуг
Отель предлагает отличные возможности для отдыха и развлечений:
- игровая зона с бильярдом,
- боулинг,
— пространства, которые идеально подходят для компаний друзей, семейных вечеров или неформального общения коллег.
Эти зоны создают атмосферу живого, социально ориентированного пространства, что делает отель привлекательным для разных категорий гостей.
Локация и транспортная доступность
Престижный район Dubai Internet City обеспечивает гостям Magnolia удобный доступ к ключевым точкам Дубая:
- близость к бизнес-кластерам Media City и Knowledge Village,
- несколько минут до пляжей JBR и Palm Jumeirah,
- быстрый доступ к Mall of the Emirates,
- удобное сообщение с основными магистралями города.
Такое расположение делает отель идеальным выбором для тех, кто путешествует по делам, приезжает на отдых или ищет комфортное и доступное проживание рядом с основными достопримечательностями города.
Magnolia — это сочетание доступного комфорта, современных удобств и отличного расположения в одном из самых востребованных районов Дубая.