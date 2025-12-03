  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Magnolia

Жилой комплекс Magnolia

Дубай, ОАЭ
от
$340,400
;
4
ID: 33022
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Dubai Internet City (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Magnolia — стильный современный отель в сердце Internet City с развлечениями и комфортом для любого формата пребывания!

Magnolia — современный пятиэтажный отель от Palladium Development, расположенный в одном из самых динамичных районов Дубая — Dubai Internet City.

Питание и сервис
На территории работает ресторан, предлагающий разнообразие блюд международной и региональной кухни. Атмосфера ресторана — непринуждённая и приятная, что делает его подходящим как для деловых встреч, так и для спокойных ужинов или завтраков перед насыщенным днём.

Обслуживание в Magnolia подчеркивает дружелюбие, внимание к деталям и традиционное гостеприимство дубайского hospitality-сегмента.

Развлечения и досуг
Отель предлагает отличные возможности для отдыха и развлечений:

- игровая зона с бильярдом,
- боулинг,
— пространства, которые идеально подходят для компаний друзей, семейных вечеров или неформального общения коллег.

Эти зоны создают атмосферу живого, социально ориентированного пространства, что делает отель привлекательным для разных категорий гостей.

Локация и транспортная доступность
Престижный район Dubai Internet City обеспечивает гостям Magnolia удобный доступ к ключевым точкам Дубая:

- близость к бизнес-кластерам Media City и Knowledge Village,
- несколько минут до пляжей JBR и Palm Jumeirah,
- быстрый доступ к Mall of the Emirates,
- удобное сообщение с основными магистралями города.

Такое расположение делает отель идеальным выбором для тех, кто путешествует по делам, приезжает на отдых или ищет комфортное и доступное проживание рядом с основными достопримечательностями города.

Magnolia — это сочетание доступного комфорта, современных удобств и отличного расположения в одном из самых востребованных районов Дубая.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
