Жилой комплекс Резиденция 7 Seasons с бассейном и круглосуточной охраной, Dubai International City, Дубай, ОАЭ

7 Seasons – это современный жилой комплекс, расположенный в Dubai International City Phase 2, одном из самых динамично развивающихся районов города. Этот уникальный проект предлагает 85 просторных резиденций, среди которых для приобретения доступны студии и квартиры с 1-2 спальнями. Благодаря стильной архитектуре, современному дизайну и тщательно продуманной инфраструктуре, проект станет идеальным местом для комфортной жизни и выгодных инвестиций.

Жители комплекса смогут наслаждаться времяпровождением в бассейне, поддерживать форму в современном фитнес-центре, а также устраивать барбекю-вечеринки в специально оборудованных зонах. Для детей предусмотрены игровые площадки, где они смогут безопасно играть и развиваться. Круглосуточная охрана и удобная парковка обеспечивают комфорт и безопасность каждого резидента.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Круглосуточная охрана

Система центрального кондиционирования

Банкетный зал

Рассрочка: 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Расположение и объекты поблизости

В окружении комплекса находится все необходимое для комфортного проживания: торговые центры, школы, общественные парки и поля для гольфа, что делает его идеальным местом как для семей, так и для молодых специалистов. Одним из ключевых преимуществ проекта также является его удобная транспортная доступность. В ближайшем будущем планируется запуск новой ветки метро – Dubai Metro Blue Line, которая свяжет International City 2 и 3 с Dubai Silicon Oasis и Academic City.