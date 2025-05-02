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Жилой комплекс Резиденция 7 Seasons с бассейном и круглосуточной охраной, Dubai International City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$237,910
14.04.2025
$236,441
13.04.2025
$236,579
12.04.2025
$237,463
11.04.2025
$242,829
10.04.2025
$243,818
09.04.2025
$245,045
08.04.2025
$244,892
06.04.2025
$245,036
05.04.2025
$242,803
04.04.2025
$246,049
03.04.2025
$248,778
02.04.2025
$248,253
01.04.2025
$247,693
30.03.2025
$246,930
29.03.2025
$248,777
28.03.2025
$249,685
27.03.2025
$248,811
26.03.2025
$248,655
25.03.2025
$247,805
24.03.2025
$246,966
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25367
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441554
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

7 Seasons – это современный жилой комплекс, расположенный в Dubai International City Phase 2, одном из самых динамично развивающихся районов города. Этот уникальный проект предлагает 85 просторных резиденций, среди которых для приобретения доступны студии и квартиры с 1-2 спальнями. Благодаря стильной архитектуре, современному дизайну и тщательно продуманной инфраструктуре, проект станет идеальным местом для комфортной жизни и выгодных инвестиций.

Жители комплекса смогут наслаждаться времяпровождением в бассейне, поддерживать форму в современном фитнес-центре, а также устраивать барбекю-вечеринки в специально оборудованных зонах. Для детей предусмотрены игровые площадки, где они смогут безопасно играть и развиваться. Круглосуточная охрана и удобная парковка обеспечивают комфорт и безопасность каждого резидента.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Круглосуточная охрана
  • Система центрального кондиционирования
  • Банкетный зал

Рассрочка: 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Расположение и объекты поблизости

В окружении комплекса находится все необходимое для комфортного проживания: торговые центры, школы, общественные парки и поля для гольфа, что делает его идеальным местом как для семей, так и для молодых специалистов. Одним из ключевых преимуществ проекта также является его удобная транспортная доступность. В ближайшем будущем планируется запуск новой ветки метро – Dubai Metro Blue Line, которая свяжет International City 2 и 3 с Dubai Silicon Oasis и Academic City.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Резиденция 7 Seasons с бассейном и круглосуточной охраной, Dubai International City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$237,910
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DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
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