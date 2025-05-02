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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Sensia с бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Sensia с бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$571,449
14.04.2025
$567,920
13.04.2025
$568,254
12.04.2025
$570,376
11.04.2025
$583,263
10.04.2025
$585,641
09.04.2025
$588,586
08.04.2025
$588,219
06.04.2025
$588,563
05.04.2025
$583,200
04.04.2025
$590,997
03.04.2025
$597,551
02.04.2025
$596,292
01.04.2025
$594,944
30.03.2025
$593,114
29.03.2025
$597,550
28.03.2025
$599,732
27.03.2025
$597,630
26.03.2025
$597,257
25.03.2025
$595,217
24.03.2025
$593,202
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16
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Описание Описание
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ID: 25276
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440181
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Эксклюзивный проект SENSIA предлагает к приобретению 275 резиденций, среди которых апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы и изысканный пентхаус с приватным бассейном-инфинити, панорамным садом и просторной террасой, откуда открывается впечатляющий 360-градусный вид на залив, яхт-клубы и сверкающие огни города.

Комплекс создан для тех, кто ищет гармонию между динамичной городской жизнью и спокойствием прибрежного курорта. Из панорамных окон открываются захватывающие виды на лазурные воды залива и бескрайний горизонт, а в совокупности с высокими потолками (до 3,2 метров) комнаты наполняются естественным светом. Элегантные интерьеры плавно перетекают в просторные террасы, где утопающие в зелени сады и лаунж-зоны становятся естественным продолжением жилого пространства.

На верхней террасе комплекса раскинулся роскошный инфинити-бассейн, где можно расслабиться, наслаждаясь теплым бризом и великолепными закатами. Для ценителей активного образа жизни предусмотрен современный фитнес-клуб с видом на море, а также пространства для йоги и пилатеса на свежем воздухе. Уютные лаунж-зоны и открытые зоны для барбекю и ужинов под открытым небом станут идеальным местом для общения и встреч с друзьями. Для семей с детьми в комплексе предусмотрена игровая зона с безопасными площадками, лужайками и креативными пространствами для развития и развлечений. Бизнес-центр и стильные коворкинг-пространства позволят резидентам работать в комфортных условиях, не покидая пределы комплекса. Прогулочные и велосипедные дорожки пролегают вдоль живописной набережной, соединяя комплекс с центральным парком.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детские игровые площадки
  • Коворкинг-пространства
  • Зона барбекю
  • Оборудованные места для йоги и пилатеса на свежем воздухе
  • Лаунж-зоны
  • Фитнес-клуб

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Без мебели, роскошный дизайн интерьера, бытовая техника включена в стоимость.

Расположение и объекты поблизости

Одним из ключевых преимуществ SENSIA является его стратегическое расположение. Комплекс находится всего в 10 минутах от Downtown и DIFC, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит быстрый доступ к деловому центру города, но хочет жить в тихом районе. Развитая транспортная инфраструктура, прямой доступ к метро и улучшенные дорожные развязки обеспечивают максимальное удобство передвижения.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Sensia с бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$571,449
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