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OAK YARD

Дубай, ОАЭ
от
€159,725
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12
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О комплексе

Апартаменты в уникальном комплексе для жизни и инвестиций! Высокая доходность от 10%! Апартаменты полностью меблированы! Возможна беспроцентная рассрочка! OAK YARD в JVC!

Доход от аренды в месяц - 1200$
Все квартиры полностью меблированы и оснащены всей необходимой техникой.
Инфраструктура: просторный спортзал площадью с пятью фитнес-зонами, включая кардио, пилатес, TRX и террасу для йоги. Уникальное биоливинг пространство для детей, где они могут развивать свои навыки и интересы.

Jumeirah Village Circle – считается одним из лучших районов для проживания семейных пар с детьми. Это freehold-сообщество расположено в самом сердце нового Дубая среди прекрасных ландшафтных парков. Жителям района легко доступны все виды современной инфраструктуры: школы, торговые центры, рестораны, медицинские учреждения и многое другое.

Предоставим каталог инвестора! Звоните или пишите!

Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
19
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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OAK YARD
Дубай, ОАЭ
от
€159,725
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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