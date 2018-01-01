Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить однокомнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Mikonos от Samana Основные моменты; Эксклюзивная новая разработка обеспечивает с удобствами курортного стиля Инвестиционно-дружественное развитие обеспечивает большую рентабельность инвестиций Досуговая палуба с пейзажным бассейном и водными сооружениями Удобства в курортном стиле, включая джакузи и открытый кинотеатр Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 436 кв. Частный бассейн Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн для плавания Открытый тренажерный зал Район барбекю Рестораны и магазины Детская игровая площадка Досуг и Парк сад Ресторан и Кафе Велоспорт, Бег и Бег трусцой Спа и Сауна Фитнес-центр Школы и институт Спортивный корт Супермаркет и Торговая зона Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284