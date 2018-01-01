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Все квартиры полностью меблированы и оснащены всей необходимой техникой.
Инфраструктура: просторный спортзал площадью с пятью фитнес-зонами, включая кардио, пилатес, TRX и террасу для йоги. Уникальное биоливинг пространство для детей, где они могут развивать свои навыки и интересы.
Jumeirah Village Circle – считается одним из лучших районов для проживания семейных пар с детьми. Это freehold-сообщество расположено в самом сердце нового Дубая среди прекрасных ландшафтных парков. Жителям района легко доступны все виды современной инфраструктуры: школы, торговые центры, рестораны, медицинские учреждения и многое другое.
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