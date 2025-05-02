Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты с панорамными видами в новой роскошной резиденции Address Grand Downtown, в престижном районе Downtown, Дубай, ОАЭ

Address Grand Downtown by Nshama — это воплощение элегантности и роскоши в самом сердце Дубая. 56-этажный жилой комплекс премиум-класса предлагает идеальный баланс между изысканным дизайном, комфортом и динамичной городской жизнью. Современная архитектура с панорамными окнами и просторными балконами позволяет наслаждаться захватывающими видами на Бурдж-Халифа, фонтаны и городской пейзаж. Высококлассная отделка и продуманные планировки создают атмосферу утончённого стиля и уюта, где каждый элемент пространства продуман до мельчайших деталей.

Превосходные удобства делают Address Grand Downtown исключительным местом для жизни и инвестиций. Жителей ждут бескрайний панорамный бассейн, фитнес-центр, СПА-зона, лаунджи и детские игровые площадки. Консьерж-сервис и охрана 24/7 обеспечивают максимальный комфорт и безопасность. Инвесторы по достоинству оценят высокий уровень рентабельности и престижность расположения, что делает покупку недвижимости здесь надёжным капиталовложением.

Удобства:

Панорамный бассейн на крыше

Эксклюзивный велнес-центр

The Grand Club

Просторные лаунж-зоны

Услуги консьержа и личного водителя

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 70/30

Особенности квартир

Без мебели, только отделка.

Расположение и объекты поблизости

Живите в центре событий — проект расположен в престижном районе Downtown Dubai, в шаговой доступности от самых знаковых достопримечательностей мегаполиса. Рядом находятся Dubai Mall, Оперный театр, бульвар Шейха Мохаммеда бин Рашида и знаменитый Дубайский фонтан. В районе отлично развита инфраструктура: элитные рестораны, бутики мировых брендов, бизнес-центры и зелёные зоны для отдыха. Удобные транспортные развязки обеспечивают быстрый доступ в любую часть города, делая комплекс привлекательным как для проживания, так и для аренды.