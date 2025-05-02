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  4. Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты с панорамными видами в новой роскошной резиденции Address Grand Downtown, в престижном районе Downtown, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты с панорамными видами в новой роскошной резиденции Address Grand Downtown, в престижном районе Downtown, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$6,80 млн
14.04.2025
$6,76 млн
13.04.2025
$6,76 млн
12.04.2025
$6,79 млн
11.04.2025
$6,94 млн
10.04.2025
$6,97 млн
09.04.2025
$7,01 млн
08.04.2025
$7,00 млн
06.04.2025
$7,01 млн
05.04.2025
$6,94 млн
04.04.2025
$7,04 млн
03.04.2025
$7,11 млн
02.04.2025
$7,10 млн
01.04.2025
$7,08 млн
30.03.2025
$7,06 млн
29.03.2025
$7,11 млн
28.03.2025
$7,14 млн
27.03.2025
$7,11 млн
26.03.2025
$7,11 млн
25.03.2025
$7,09 млн
24.03.2025
$7,06 млн
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25216
ID новостройки на Realting
In CRM: 2430389
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Burj Khalifa/Dubai Mall (~ 700 м)
  • Метро
    Business Bay (~ 900 м)

О комплексе

Address Grand Downtown by Nshama — это воплощение элегантности и роскоши в самом сердце Дубая. 56-этажный жилой комплекс премиум-класса предлагает идеальный баланс между изысканным дизайном, комфортом и динамичной городской жизнью. Современная архитектура с панорамными окнами и просторными балконами позволяет наслаждаться захватывающими видами на Бурдж-Халифа, фонтаны и городской пейзаж. Высококлассная отделка и продуманные планировки создают атмосферу утончённого стиля и уюта, где каждый элемент пространства продуман до мельчайших деталей.

Превосходные удобства делают Address Grand Downtown исключительным местом для жизни и инвестиций. Жителей ждут бескрайний панорамный бассейн, фитнес-центр, СПА-зона, лаунджи и детские игровые площадки. Консьерж-сервис и охрана 24/7 обеспечивают максимальный комфорт и безопасность. Инвесторы по достоинству оценят высокий уровень рентабельности и престижность расположения, что делает покупку недвижимости здесь надёжным капиталовложением.

Удобства:

  • Панорамный бассейн на крыше
  • Эксклюзивный велнес-центр
  • The Grand Club
  • Просторные лаунж-зоны
  • Услуги консьержа и личного водителя

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 70/30

Особенности квартир

Без мебели, только отделка.

Расположение и объекты поблизости

Живите в центре событий — проект расположен в престижном районе Downtown Dubai, в шаговой доступности от самых знаковых достопримечательностей мегаполиса. Рядом находятся Dubai Mall, Оперный театр, бульвар Шейха Мохаммеда бин Рашида и знаменитый Дубайский фонтан. В районе отлично развита инфраструктура: элитные рестораны, бутики мировых брендов, бизнес-центры и зелёные зоны для отдыха. Удобные транспортные развязки обеспечивают быстрый доступ в любую часть города, делая комплекс привлекательным как для проживания, так и для аренды.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты с панорамными видами в новой роскошной резиденции Address Grand Downtown, в престижном районе Downtown, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$6,80 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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