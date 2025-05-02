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  3. Жилой комплекс Новый крупный жилой комплекс Milan с бассейнами, садами и панорамными видами в престижном районе, Wadi Al Safa 4, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый крупный жилой комплекс Milan с бассейнами, садами и панорамными видами в престижном районе, Wadi Al Safa 4, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$149,297
08.05.2025
$149,297
07.05.2025
$149,812
;
8
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ID: 25881
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In CRM: 2451820
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Azizi Milan — это архитектурное воплощение миланского образа жизни, где каждый элемент окружения наполнен эстетикой, вниманием к деталям и высоким уровнем комфорта. Проект гармонично соединяет современный ритм мегаполиса с безмятежностью зелёных садов. Комплекс окружен уютными ресторанчиками, прогулочными бульварами с бутиками. Из окон резиденций открывается прекрасный вид на живописный канал.

Здесь вы сможете выбрать резиденцию, идеально подходящую под ваш стиль жизни — будь то уютная студия или апартаменты с 1-3 спальнями.

Интерьеры резиденций в Azizi Milan продуманы до мелочей: изысканная отделка, панорамные виды, сочетание современного дизайна с нотками классического итальянского стиля. Здесь всё говорит о вкусе и статусе. А снаружи вас ждет продуманная инфраструктура. В каждом здании расположены бассейны, сауны и джакузи, многофункциональные залы и игровые комнаты, что создает приватную зону отдыха и досуга прямо в вашем доме. Живописный канал, ботанические и ландшафтные сады, а также зоны для барбекю и кинозалы с лаунжами — всё продумано до мелочей для вашего удовольствия. Для семей предусмотрены детские площадки, детские сады, ясли и школа. Для поддержания активного образа жизни доступны фитнес-центры, а для работы — бизнес-центры и офисные пространства. И всё это — среди живописной природы, ресторанов, уютных кафе и полного ощущения стиля и гармонии.

Удобства:

  • Бассейны
  • Сауна и джакузи
  • Многоцелевые комнаты
  • Кинотеатр
  • Ботанический сад
  • Зона барбекю
  • Детская игровая площадка

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в одном из самых востребованных и перспективных районов города, с высоким инвестиционным потенциалом. Неподалеку находятся такие достопримечательности, как IMG Worlds of Adventure и Global Village, а удобный доступ к ключевым магистралям (E311 и D54) обеспечивает легкую транспортную доступность в любую точку Дубая. Это место, где соседствуют роскошные жилые кварталы, первоклассные отели, клиники, школы и детские учреждения.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый крупный жилой комплекс Milan с бассейнами, садами и панорамными видами в престижном районе, Wadi Al Safa 4, Дубай, ОАЭ
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