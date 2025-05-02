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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл на берегу моря Amali Islands с панорамным видом и вертолетной площадкой на воде, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс вилл на берегу моря Amali Islands с панорамным видом и вертолетной площадкой на воде, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$20,92 млн
;
3
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Адрес Адрес
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ID: 21062
ID новостройки на Realting
In CRM: 2388341
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Amali Island — это уникальный проект, который станет жемчужиной архипелага The World Islands, расположенного в живописном Арабском заливе. Предлагая ограниченную коллекцию из 24 элегантных вилл с 5–7 спальнями, Amali Island поражает своим стилем, который вдохновлен южноамериканской архитектурой. Каждая резиденция обеспечит своим владельцам прямой доступ к чистому пляжу.

К приобретению предлагаются четыре типа вилл: Avatea, Aria, Aurora и Amorino. Каждая из них, за исключением единственного в своём роде особняка Avatea с 7 спальнями, представлена в двух вариантах: Grande и Minima, что позволяет создать индивидуальный стиль вашего дома. Выбор стиля и цветовой палитры также порадует. Terra – это современные линии, которые отличаются графитовыми и синими акцентами, нежными пастельными оттенками, Ultra же представляет собой гармонию бежево-серых тонов с терракотовыми вкраплениями.

Ландшафтный дизайн, который будет создан специалистами из Square M Design, гармонично дополнит интерьеры, разработанные компанией HBA и отражающие высочайшие стандарты люкса. В виллах предусмотрены три этажа, которые вмещают в себя: просторную гостиную, уютные спальни с гардеробными, гаража, кабинет, помещения для отдыха, включая спа и тренажерный зал. Также для удобства жителей предусмотрены лифты. Некоторые виллы предложат дополнительные элементы комфорта — например, спа, террасы для отдыха, кальян-лаунж и бары у бассейна.

Будущие владельцы вилл смогут воспользоваться высококлассными услугами, включая рестораны, фитнес-центры и спа, а также наслаждаться эксклюзивным клубным домом, который будет доступен только для жителей. Для приятных прогулок есть парк с живописными аллеями, где можно расслабиться и насладиться атмосферой острова. На территории предусмотрены вертолетная площадка и частные причалы для яхт, что добавляет еще больше комфорта.

Удобства и оснащение в доме
  • Частный пляж
  • Прекрасный вид на море, горизонт города Дубай и Пальм Джумейру
  • Частная лодка
  • Вертолетная площадка
  • Бассейн
  • Спа
  • Тренажерный зал
  • Кальян-лаунж
Преимущества

Рассрочка (60/40):

  • 5% – при бронировании
  • 15% – через 30 дней после бронирования
  • 5% – через 3 месяца после бронирования
  • 5% – через полгода после бронирования
  • 5% – через 9 месяцев после бронирования
  • 5% – через 1 год после бронирования
  • 5% – через 15 месяцев после бронирования
  • 5% – через полтора года после бронирования
  • 5% – через 21 месяц после бронирования
  • 5% – через 2 года после бронирования
  • 40% – во время сдачи объекта (1 кв. 2027)
Расположение и объекты поблизости

Резидентов и их гостей ждут потрясающе оформленные отели, такие как Anantara World Islands Resort, а также новые уникальные места, такие как Vegas Inspired Island, который в будущем превратится в копию Лас-Вегаса. Для тех, кто желает посетить материковые достопримечательности, в районе Джумейра вас ждут уютные прогулочные набережные, шикарные пляжи и разнообразие ресторанов, находящиеся всего в 10-15 минутах пути на водном транспорте. До материковая части города Дубай всего лишь 8 минут, при этом добраться до Amali Island можно из любого порта.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл на берегу моря Amali Islands с панорамным видом и вертолетной площадкой на воде, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$20,92 млн
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