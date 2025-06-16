  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид

Квартира в новостройке Апартаменты на острове Аль-Марджан с дизайном в стиле Захи Хадид

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,25 млн
;
27
ID: 27697
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    19

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Апартаменты на берегу моря в проекте в стиле Захи Хадид на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа

Остров Аль-Марджан — это потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, Объединенные Арабские Эмираты, простирающийся на 4,5 километра в Персидский залив и занимающий площадь 2,7 миллиона квадратных метров. Состоящий из четырех островов в форме кораллов — Бриз, Трежер, Дрим и Вью — он предлагает сочетание роскошной жизни, гостеприимства и развлечений. На острове есть более 7 километров нетронутых белых песчаных пляжей, курорты мирового класса и разнообразные жилые комплексы, что делает его одним из лучших мест отдыха в ОАЭ. Стратегически расположенный всего в 45 минутах от международного аэропорта Дубая, остров Аль-Марджан готов стать ключевым игроком в секторах туризма и недвижимости региона.

Предлагаем купить апартаменты на острове Аль-Марджан, идеально расположенные всего в 5 минутах от курорта Wynn Resort, в 9 минутах от The Ritz-Carlton, в 11 минутах от гольф-клуба Al Hamra, в 13 минутах от торгового центра RAK Mall, в 32 минутах от международного аэропорта Рас-эль-Хайма, в 45 минутах от международного аэропорта Шарджа, в 54 минутах от международного аэропорта Дубая и в 1 часе езды на машине от центра Дубая и небоскреба Бурдж-Халифа.

Проект представляет собой современный прибрежный комплекс, вдохновленный уникальной философией дизайна Захи Хадид, где плавные и скульптурные формы гармонично отражают движение моря, создавая единое пространство между архитектурой и природой. Изогнутые линии фасада и органичные формы подчеркивают элегантность здания и открывают панорамные виды на Персидский залив из каждой квартиры. В проекте есть все для активного отдыха: современный фитнес-центр, студии для тренировок, павильоны для йоги, корты для паддл-тенниса и симулятор гольфа. Для отдыха на свежем воздухе — 100-метровая лагуна с искусственным пляжем, панорамные бассейны на крыше, подогреваемые семейные бассейны и зоны для плавания и загара. Внутренние удобства включают частный кинотеатр, спа-салон с парными и сауной, игровые комнаты, художественную галерею и лаунджи для отдыха. Здесь есть обеденная зона на крыше, кафе с авторскими блюдами, эксклюзивный пляжный клуб, парк для прогулок с животными, детские площадки и круглосуточный консьерж-сервис. Проект окружен зелеными зонами от Cracknell, а стиль интерьеров от HBA сдержанно подчеркивает роскошь и атмосферу гармонии с побережьем, создавая идеальное место для тех, кто ищет комфорт и стиль.

В проекте представлены квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, а также эксклюзивные дуплексы с 4 спальнями. Каждое жилье спроектировано с акцентом на элегантность, текучесть форм и современный комфорт. Интерьеры вдохновлены природными мотивами и органичными линиями, с мягкими текстурами и спокойной палитрой бежевых, песочных и теплых земляных оттенков, которые гармонично сочетаются с видом на море. Каждая резиденция оснащена встроенными шкафами и полностью оборудованными кухнями с качественной бытовой техникой. Просторные террасы становятся продолжением внутреннего пространства, создавая идеальные условия для отдыха и обедов на свежем воздухе с панорамным видом на море, который усиливает ощущение простора и открытости.

Дизайн ориентирован на сочетание функциональности и эстетики, с плавными планировками, которые обеспечивают обилие естественного света и создают атмосферу легкости. Все материалы и отделка тщательно подобраны, чтобы предложить идеальный баланс изысканности и уюта. Эти дома — олицетворение роскоши и спокойствия, а от тщательно подобранной мебели до освещения и архитектурных деталей — все здесь напоминает о вневременной прибрежной элегантности.


RKT-00020

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Еда и напитки
Досуг

