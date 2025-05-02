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  4. Жилой комплекс Престижные апартаменты с личными бассейнами в комплексе Ocean Pearl 2, район Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Престижные апартаменты с личными бассейнами в комплексе Ocean Pearl 2, район Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,16 млн
14.04.2025
$1,15 млн
13.04.2025
$1,15 млн
12.04.2025
$1,15 млн
11.04.2025
$1,18 млн
10.04.2025
$1,18 млн
09.04.2025
$1,19 млн
08.04.2025
$1,19 млн
06.04.2025
$1,19 млн
05.04.2025
$1,18 млн
04.04.2025
$1,20 млн
03.04.2025
$1,21 млн
02.04.2025
$1,21 млн
01.04.2025
$1,20 млн
30.03.2025
$1,20 млн
29.03.2025
$1,21 млн
28.03.2025
$1,21 млн
27.03.2025
$1,21 млн
26.03.2025
$1,21 млн
25.03.2025
$1,20 млн
24.03.2025
$1,20 млн
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20
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Описание Описание
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ID: 24859
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422346
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

SAMANA Ocean Pearl 2 – это уникальный проект, расположенный на Dubai Islands. Представьте себе утро, когда первые лучи солнца отражаются в бескрайней лазурной глади, а легкий морской бриз наполняет ваш дом свежестью. В интерьерах сочетаются изысканный стиль и современные технологии. Просторные апартаменты с продуманными планировками оснащены высококачественной отделкой, мягкими нейтральными оттенками и панорамными окнами, из которых открываются захватывающие виды на океан. Кухни оборудованы столешницами от испанского бренда. Двери с массивными европейскими вставками и элегантная фурнитура от Devon & Devon подчеркивают изысканность каждой резиденции. К приобретению доступны апартаменты с 1-4 спальнями.

Вас ждёт роскошный инфинити-бассейн с панорамным видом на океан, эксклюзивные частные бассейны в некоторых апартаментах, современный фитнес-центр с премиальным оборудованием Technogym, а также зоны отдыха, детские площадки и роскошные лаунж-зоны.

Любители активного образа жизни оценят близость к элитным гольф-клубам с потрясающим видом на Персидский залив. В нескольких минутах находятся пляжи, престижные рестораны, торговые галереи и культурные достопримечательности, включая Dubai Heritage Village.

Благодаря удобному расположению проекта, всего за несколько минут вы сможете добраться до ведущих бизнес-центров, торговых комплексов и культурных достопримечательностей города. Это не просто место для жизни – это инвестиция в престиж, комфорт и высокую доходность.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 40/60

  • 20% - при бронировании
  • 10% - через год с момента бронирования
  • 10% - через 2 года с момента бронирования
  • 60% - ежемесячные выплаты после сдачи проекта в размере 2% в течение 30 месяцев
Удобства и оснащение в доме
  • Инфинити-бассейн
  • Частные бассейны в апартаментах
  • Резиденции с видом на океан
  • Современный фитнес-центр с оборудованием от Technogym
  • Детские игровые площадки
  • Лаунж-зоны
Расположение и объекты поблизости

Расположенный в самом сердце Дубайских островов, проект предлагает жителям уникальное сочетание уединения и городской динамики. Удобные транспортные развязки и близость к основным магистралям позволяют легко добираться до самых желанных мест города:

  • Dubai Canal – 5 минут
  • Port Rashid – 10 минут
  • Dubai Creek – 15 минут
  • Deira – 15 минут
  • JBR The Walk – 20 минут
  • Dubai International Airport – 20 минут
  • Dubai Gold Souq – 25 минут
  • Heritage Village – 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Престижные апартаменты с личными бассейнами в комплексе Ocean Pearl 2, район Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,16 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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