Жилой комплекс Престижные апартаменты с личными бассейнами в комплексе Ocean Pearl 2, район Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

SAMANA Ocean Pearl 2 – это уникальный проект, расположенный на Dubai Islands. Представьте себе утро, когда первые лучи солнца отражаются в бескрайней лазурной глади, а легкий морской бриз наполняет ваш дом свежестью. В интерьерах сочетаются изысканный стиль и современные технологии. Просторные апартаменты с продуманными планировками оснащены высококачественной отделкой, мягкими нейтральными оттенками и панорамными окнами, из которых открываются захватывающие виды на океан. Кухни оборудованы столешницами от испанского бренда. Двери с массивными европейскими вставками и элегантная фурнитура от Devon & Devon подчеркивают изысканность каждой резиденции. К приобретению доступны апартаменты с 1-4 спальнями.

Вас ждёт роскошный инфинити-бассейн с панорамным видом на океан, эксклюзивные частные бассейны в некоторых апартаментах, современный фитнес-центр с премиальным оборудованием Technogym, а также зоны отдыха, детские площадки и роскошные лаунж-зоны.

Любители активного образа жизни оценят близость к элитным гольф-клубам с потрясающим видом на Персидский залив. В нескольких минутах находятся пляжи, престижные рестораны, торговые галереи и культурные достопримечательности, включая Dubai Heritage Village.

Благодаря удобному расположению проекта, всего за несколько минут вы сможете добраться до ведущих бизнес-центров, торговых комплексов и культурных достопримечательностей города. Это не просто место для жизни – это инвестиция в престиж, комфорт и высокую доходность.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 40/60

20% - при бронировании

10% - через год с момента бронирования

10% - через 2 года с момента бронирования

60% - ежемесячные выплаты после сдачи проекта в размере 2% в течение 30 месяцев

Инфинити-бассейн

Частные бассейны в апартаментах

Резиденции с видом на океан

Современный фитнес-центр с оборудованием от Technogym

Детские игровые площадки

Лаунж-зоны

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Расположенный в самом сердце Дубайских островов, проект предлагает жителям уникальное сочетание уединения и городской динамики. Удобные транспортные развязки и близость к основным магистралям позволяют легко добираться до самых желанных мест города: