Жилой комплекс Новый комплекс Marriott Residences JLT с бассейном и зелеными парками в престижном районе JLT, Дубай, ОАЭ

Marriott Residences JLT — роскошный жилой комплекс в престижном районе Jumeirah Lakes Towers (JLT), который сочетает элегантную архитектуру, современный дизайн и комфорт премиум-класса.

Для отдыха и досуга в JLT создана идиллия: живописная набережная для прогулок и пробежек, зелёные парки и игровые площадки, что делает район идеальным для семейного проживания. Вблизи находятся такие популярные достопримечательности, как Dubai Marina и Palm Jumeirah, что добавляет привлекательности, соединяя современный городской ритм с природной красотой.

Комплекс предлагает 535 стильных апартаментов: 268 с одной спальней, 178 с двумя спальнями и 89 с тремя спальнями. Более 4 645 м² удобств, включая infinity-бассейн, панорамный тренажёрный зал, зоны отдыха и уникальные террасы с ландшафтным дизайном, поднимают повседневную жизнь на новый уровень.

Удобства:

Infinity-бассейн

Панорамный тренажерный зал под открытым небом

Площадка для йоги

Зоны барбекю

Пешеходные и беговые дорожки

Детские игровые зоны

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка

10/40/15/30%

Особенности квартир

Полу-меблированные квартиры

Расположение и объекты поблизости

Этот район славится превосходной инфраструктурой: от множества ресторанов и кафе до оживлённой ночной жизни. Жители могут воспользоваться разнообразием супермаркетов, фитнес-центров и школ, а удобное расположение рядом с метро обеспечивает лёгкий доступ к ключевым районам города.