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Жилой комплекс Новый комплекс Marriott Residences JLT с бассейном и зелеными парками в престижном районе JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$571,449
14.04.2025
$567,920
13.04.2025
$568,254
12.04.2025
$570,376
11.04.2025
$583,263
10.04.2025
$585,641
09.04.2025
$588,586
08.04.2025
$588,219
06.04.2025
$588,563
05.04.2025
$583,200
04.04.2025
$590,997
03.04.2025
$597,551
02.04.2025
$596,292
01.04.2025
$594,944
26.02.2025
$587,042
22.02.2025
$585,814
18.02.2025
$585,488
06.02.2025
$591,912
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8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24886
ID новостройки на Realting
In CRM: 2421238
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Jumeirah Lakes Towers (~ 700 м)

О комплексе

Marriott Residences JLT — роскошный жилой комплекс в престижном районе Jumeirah Lakes Towers (JLT), который сочетает элегантную архитектуру, современный дизайн и комфорт премиум-класса.

Для отдыха и досуга в JLT создана идиллия: живописная набережная для прогулок и пробежек, зелёные парки и игровые площадки, что делает район идеальным для семейного проживания. Вблизи находятся такие популярные достопримечательности, как Dubai Marina и Palm Jumeirah, что добавляет привлекательности, соединяя современный городской ритм с природной красотой.

Комплекс предлагает 535 стильных апартаментов: 268 с одной спальней, 178 с двумя спальнями и 89 с тремя спальнями. Более 4 645 м² удобств, включая infinity-бассейн, панорамный тренажёрный зал, зоны отдыха и уникальные террасы с ландшафтным дизайном, поднимают повседневную жизнь на новый уровень.

Удобства:

  • Infinity-бассейн
  • Панорамный тренажерный зал под открытым небом
  • Площадка для йоги
  • Зоны барбекю
  • Пешеходные и беговые дорожки
  • Детские игровые зоны

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка

10/40/15/30%

Особенности квартир

Полу-меблированные квартиры

Расположение и объекты поблизости

Этот район славится превосходной инфраструктурой: от множества ресторанов и кафе до оживлённой ночной жизни. Жители могут воспользоваться разнообразием супермаркетов, фитнес-центров и школ, а удобное расположение рядом с метро обеспечивает лёгкий доступ к ключевым районам города.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Marriott Residences JLT с бассейном и зелеными парками в престижном районе JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$571,449
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