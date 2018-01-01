Апартаменты в новом жилом комплексе Golf Views с видом на поле для гольфа в Dubai South, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €303,836

71 м² 1

Сдача в: 2026

Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Квартира в превосходном комплексе Elitz 3 в районе Jumeirah Village Circle (JVC). В комплексе будут доступны крытый и открытый тренажерные залы, водный тренажерный зал, скалодром, батутная площадка, танцевальная студия, поля для крикета и мини-гольфа, зона для игры в шахматы, площадки для бадминтона и мини-баскетбола, зона со столами для настольного тенниса. В дополнение можно будет пользоваться бассейнами для взрослых и детей, джакузи, беговой дорожкой и спа. Elitz 3 by Danube имеет быстрый доступ к Al Khail Road. Востребованные районы эмирата Business Bay, Downtown Dubai и Dubai Marina находятся в 20 минутах езды, а до Dubai International Airport можно доехать за полчаса. Комплекс предлагает обилие удобств в курортном стиле, при этом рядом расположены развлекательные центры Dubai Miracle Garden и Dubai Butterfly Garden. Средняя рентабельность инвестиций - 7.6% План оплаты: 10% - первоначальный взнос 55%- во время строительства 35%- после завершения Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!