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Апартаменты в новом жилом комплексе Golf Views с видом на поле для гольфа в Dubai South, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€499,578
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10
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О комплексе

Апартаменты в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая.

Удобства комплекса:

  • бассейн
  • парк
  • поле для гольфа
  • парковка
  • ресторан
Удобства и оснащение в доме
  • панорамные окна
  • встроенная кухня
  • высокие потолки
Преимущества

Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000.

Гибкая система оплаты:

  • 10% — при покупке недвижимости
  • 10% — через каждые 4 месяца
Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Апартаменты в новом жилом комплексе Golf Views с видом на поле для гольфа в Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€499,578
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Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Квартира в превосходном комплексе Elitz 3 в районе Jumeirah Village Circle (JVC). В комплексе будут доступны крытый и открытый тренажерные залы, водный тренажерный зал, скалодром, батутная площадка, танцевальная студия, поля для крикета и мини-гольфа, зона для игры в шахматы, площадки для бадминтона и мини-баскетбола, зона со столами для настольного тенниса. В дополнение можно будет пользоваться бассейнами для взрослых и детей, джакузи, беговой дорожкой и спа. Elitz 3 by Danube имеет быстрый доступ к Al Khail Road. Востребованные районы эмирата Business Bay, Downtown Dubai и Dubai Marina находятся в 20 минутах езды, а до Dubai International Airport можно доехать за полчаса. Комплекс предлагает обилие удобств в курортном стиле, при этом рядом расположены развлекательные центры Dubai Miracle Garden и Dubai Butterfly Garden. Средняя рентабельность инвестиций - 7.6% План оплаты: 10% - первоначальный взнос 55%- во время строительства 35%- после завершения Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
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