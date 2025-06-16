Жилой комплекс Новый жилой комплекс Sobha Central the Serene с бассейнами, зонами отдыха и парком прямо на Sheikh Zayed Road, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс The Serene — это новое архитектурное произведение, воплощающее в себе идею гармоничного баланса между ритмом мегаполиса и умиротворением уюта. Каждое утро начинается с вдохновляющего горизонта, а вечер завершается огнями города, который никогда не спит.

The Serene — это 6 жилых башен, соединенных общей инфраструктурной зоной, в которой предусмотрено всё для жизни, работы, отдыха и шопинга. Проект предлагает не просто квартиры, а стильные и продуманные до мелочей пространства с 1-2 спальнями, площадью от 46 до 81 м2. На уровне подиума расположен большой городской парк с зонами для отдыха, прогулок и занятий спортом. Просторные ландшафтные пространства создают атмосферу уединения и свежести в самом центре города. Вас ждут современные фитнес-залы, спортивные площадки и бассейны, где можно расслабиться после насыщенного дня. Крытые зоны отдыха и тренажерные залы позволяют заниматься спортом в любое время года, а разнообразные зоны отдыха под открытым небом делают каждый день особенным.

Удобства:

Бассейны

Фитнес-центр

Тренажерный зал

Парк

Лаунж-пространства

Окончание строительства - 4 квартал 2029 года

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Бытовая техника входит в стоимость (посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник, духовая печь, вытяжка)

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен на Sheikh Zayed Road, в самом сердце деловой и культурной жизни города. Здесь перед вами открываются панорамные виды на культовые достопримечательности — Jumeirah Islands, Dubai Marina, Bluewaters и легендарный остров The Palm.

Отдельного внимания заслуживает транспортная доступность: из комплекса предусмотрен прямой выезд с подиума второго этажа на главную автомагистраль SZR, а всего в нескольких минутах ходьбы расположена станция метро Jebel Ali, что делает передвижение по городу быстрым и комфортным.