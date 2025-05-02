Жилой комплекс Новая элитная резиденция Ocean Cove с бассейном и набережной, Mina Rashid, Дубай, ОАЭ

Ocean Cove в Rashid Yachts & Marina – уникальный проект в Дубае, который расположен на второй линии морского побережья с собственной пристанью для яхт. Расположенный всего в 15 минутах езды от знаменитого Burj Khalifa, этот жилой комплекс представляет собой воплощение роскоши и комфорта. В окружении архитектурно единых зданий, Ocean Cove предлагает квартиры с 1-3 спальнями, которые отличаются премиальной отделкой и полностью оборудованными кухнями.

Расположенный в самом сердце Rashid Yachts & Marina, Ocean Cove предлагает изысканный образ жизни, сочетающий очарование роскошного прибрежного сообщества с живой энергией Дубая. Пышные сады обеспечивают мирный отдых, сочетая энергию города с тишиной природы. Окунитесь в спокойную красоту Ocean Cove, где природа и городская жизнь сливаются, создавая поистине захватывающую атмосферу.

Инфраструктура

тренажерный зал

сады

бассейн

детская площадка

набережная

спортивные сооружения

магазины и рестораны

зоны отдыха

крытые парковочные места

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Оплата

10% - первоначальный платеж

10% - сентябрь 2024 года

10% - февраль 2025 года

10% - июль 2025 года

10% - март 2026 года

10% - август 2026 года

10% - февраль 2027 года

10% - июль 2027 года

20% - август 2028 года

Расположение и объекты поблизости

В шаговой доступности рядом с комплексом расположены клиника и школа. У проекта хорошее расположение: