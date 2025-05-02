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  4. Жилой комплекс Новая элитная резиденция Ocean Cove с бассейном и набережной, Mina Rashid, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая элитная резиденция Ocean Cove с бассейном и набережной, Mina Rashid, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$828,299
14.04.2025
$824,671
13.04.2025
$825,155
12.04.2025
$828,236
11.04.2025
$846,951
10.04.2025
$850,402
09.04.2025
$854,680
08.04.2025
$854,146
06.04.2025
$854,646
05.04.2025
$846,860
04.04.2025
$858,181
03.04.2025
$867,698
02.04.2025
$865,871
01.04.2025
$863,913
30.03.2025
$861,256
29.03.2025
$867,696
28.03.2025
$870,864
27.03.2025
$867,812
26.03.2025
$867,271
25.03.2025
$864,307
24.03.2025
$861,382
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20145
ID новостройки на Realting
In CRM: 2380058
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ocean Cove в Rashid Yachts & Marina – уникальный проект в Дубае, который расположен на второй линии морского побережья с собственной пристанью для яхт. Расположенный всего в 15 минутах езды от знаменитого Burj Khalifa, этот жилой комплекс представляет собой воплощение роскоши и комфорта. В окружении архитектурно единых зданий, Ocean Cove предлагает квартиры с 1-3 спальнями, которые отличаются премиальной отделкой и полностью оборудованными кухнями.

Расположенный в самом сердце Rashid Yachts & Marina, Ocean Cove предлагает изысканный образ жизни, сочетающий очарование роскошного прибрежного сообщества с живой энергией Дубая. Пышные сады обеспечивают мирный отдых, сочетая энергию города с тишиной природы. Окунитесь в спокойную красоту Ocean Cove, где природа и городская жизнь сливаются, создавая поистине захватывающую атмосферу.

Инфраструктура

  • тренажерный зал
  • сады
  • бассейн
  • детская площадка
  • набережная
  • спортивные сооружения
  • магазины и рестораны
  • зоны отдыха
  • крытые парковочные места

Окончание строительства - 3 квартал 2028 года.

Оплата

  • 10% - первоначальный платеж
  • 10% - сентябрь 2024 года
  • 10% - февраль 2025 года
  • 10% - июль 2025 года
  • 10% - март 2026 года
  • 10% - август 2026 года
  • 10% - февраль 2027 года
  • 10% - июль 2027 года
  • 20% - август 2028 года
Расположение и объекты поблизости

В шаговой доступности рядом с комплексом расположены клиника и школа. У проекта хорошее расположение:

  • Sheikh Zayed Road – 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай – 15 минут
  • Downtown Dubai – 20 минут
  • Dubai Mall – 20 минут
  • Burj Khalifa – 20 минут
  • Dubai Creek Harbour – 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая элитная резиденция Ocean Cove с бассейном и набережной, Mina Rashid, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$828,299
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DDA Real Estate
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