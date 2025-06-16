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Жилой комплекс Новый проект Avana Residences с бассейном, детской зоной приключений и смотровыми площадками, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$201,862
;
18
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ID: 26555
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In CRM: 2464109
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Avana Residences — это новый жилой комплекс, расположенный в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае. Архитектура проекта вдохновлена спокойствием морской глади и выполнена с акцентом на плавные формы, панорамное остекление и мягкие природные оттенки.

Проект ориентирован на создание комфорта и уюта: просторные планировки, светлые интерьеры и гармоничное сочетание дизайна с элементами природы способствуют ощущению умиротворённости и уединения в городской среде. Внимание к деталям и ориентир на благополучие жителей отражаются и в инфраструктуре — от зон для йоги до лаунж-пространств и бассейна курортного типа.

Avana Residences подойдёт как для проживания, так и для инвестиционных целей благодаря своему расположению, концепции и высокому спросу на жильё в районе JVC. Проект предлагает редкое сочетание эстетики, функциональности и вдохновляющей атмосферы — это действительно место, где хочется остаться.

Удобства:

  • Зона приключений с гигантским осьминогом для детей
  • Резорт-бассейн с шезлонгами
  • Зоны йоги и медитации
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Rooftop-бар и лаунж с подсветкой
  • Панорамные смотровые площадки
  • Лаунж-беседки в тени
  • Дизайн, ориентированный на здоровье и благополучие

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (post-handover)

10% — при бронировании

10% — через 30 дней

40% — по 1% ежемесячно в течение 25 месяцев + по 5% в 12, 18 и 24 месяцы

10% — при передаче

30% — по 1,25% ежемесячно в течение 24 месяцев

Особенности квартир

Кухонный гарнитур, бытовая техника Bosch, холодильник, плита, стиральная машина, встроенный шкаф (гардероб)

Расположение и объекты поблизости
  • 1 минута до общественного парка JVC
  • 7 минут до Dubai Hills Mall
  • 10 минут до Mall of the Emirates
  • 10 минут до Пальмы Джумейра
  • 20 минут до Бурдж Халифа и Даунтаун Дубай
  • 20 минут до международного аэропорта Дубая

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый проект Avana Residences с бассейном, детской зоной приключений и смотровыми площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$201,862
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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