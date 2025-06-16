Жилой комплекс Новый проект Avana Residences с бассейном, детской зоной приключений и смотровыми площадками, JVC, Дубай, ОАЭ

Avana Residences — это новый жилой комплекс, расположенный в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае. Архитектура проекта вдохновлена спокойствием морской глади и выполнена с акцентом на плавные формы, панорамное остекление и мягкие природные оттенки.
Проект ориентирован на создание комфорта и уюта: просторные планировки, светлые интерьеры и гармоничное сочетание дизайна с элементами природы способствуют ощущению умиротворённости и уединения в городской среде. Внимание к деталям и ориентир на благополучие жителей отражаются и в инфраструктуре — от зон для йоги до лаунж-пространств и бассейна курортного типа.
Avana Residences подойдёт как для проживания, так и для инвестиционных целей благодаря своему расположению, концепции и высокому спросу на жильё в районе JVC. Проект предлагает редкое сочетание эстетики, функциональности и вдохновляющей атмосферы — это действительно место, где хочется остаться.
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.
Рассрочка (post-handover)
10% — при бронировании
10% — через 30 дней
40% — по 1% ежемесячно в течение 25 месяцев + по 5% в 12, 18 и 24 месяцы
10% — при передаче
30% — по 1,25% ежемесячно в течение 24 месяцевОсобенности квартир
Кухонный гарнитур, бытовая техника Bosch, холодильник, плита, стиральная машина, встроенный шкаф (гардероб)Расположение и объекты поблизости