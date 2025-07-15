Sarıyer shopping centre Mall Investment Opportunity – Istanbul

Коммерческий торговый центр Sarıyer Investment Opportunity
Эта эксклюзивная инвестиционная возможность предлагает приобретение 45 коммерческих единиц в роскошном торговом центре под открытым небом, расположенном в Сарыере, одном из самых престижных районов Стамбула. Этот проект, поддерживаемый государственным разработчиком и обеспеченный готовыми титульными документами (Tapu), обеспечивает немедленную стабильность и мощный потенциал роста.
Исполнительное резюме
Возможности: Приобретение 45 коммерческих единиц, образующих консолидированный пакет торговых центров.
Общий объем инвестиций: 68 миллионов долларов США.
Собственность: готовые титульные документы (тапу), обеспечивающие безопасную собственность.
Платежный план: 50% авансовый платеж, баланс за 18 месяцев.
Доставка: в течение 12 месяцев.
Оператор: Профессиональная лизинговая компания заключила контракт на обеспечение международных арендаторов.
Основные моменты проекта
Расположенный в Сарыере, высококлассном жилом и коммерческом центре Стамбула, этот проект окружен премиальной инфраструктурой и состоятельными жителями.
Шкала развития:
+750 роскошных жилых единиц (500К – 3М+).
Уже продано 350 офисных единиц ведущим корпорациям.
Международный 5-звездочный отель в комплексе.
Высокий спрос: Более 70% проданных жилых единиц.
Уникальная концепция: Роскошный торговый центр под открытым небом вдохновлен дизайном культового района Фишехане в Стамбуле.
Инвестиционное предложение
45 единиц предлагаются в качестве приобретения «под ключ», создавая консолидированную структуру собственности, редко доступную в основных районах Стамбула.
Rental Security: гарантированное управление и лизинг для глобальных F&B, супермаркетов, модных и сервисных брендов.
Прогнозируемый ROI:
7% годовой доход от аренды.
25% прирост капитала при доставке.
Безопасный выход: поддерживаемый правительством разработчик и гарантированное владение Tapu.
Сценарии выхода
Инвесторы извлекают выгоду из гибких стратегий выхода, предназначенных как для ориентированных на доходность, так и для профилей, ориентированных на рост:
Холдинг и аренда: генерировать стабильный 7% годовой доход от аренды.
Оценка капитала: Выгода от роста стоимости +25% при реализации проекта (12 месяцев).
Перепродажа с мировыми брендами: Перепродать как стабилизированный, приносящий доход торговый центр, как только международные якорные арендаторы обеспечены.
Ожидаемая рентабельность инвестиций при выходе: 25% - 35%.
Целевые инвесторы
Эта возможность предназначена для:
Институциональные фонды: REITs, Private Equity, Family Offices.
Корпоративные покупатели: розничные группы, гостиничные инвесторы.
Региональные инвесторы: покупатели из стран Персидского залива, Северной Африки и Европы ищут трофейные активы в Стамбуле.
Почему такая возможность?
Престижное расположение: Сарыер является одним из самых востребованных районов Стамбула.
Масштабное преимущество: консолидированная собственность на 45 единиц, образующих полный актив торгового центра.
Правительство Гарантия: При поддержке уважаемого государственного разработчика.
Сильные водители спроса: В окружении роскошных резиденций, корпоративных офисов, 5-звездочного отеля и больниц.
Ликвидность: Активный институциональный рынок приносящих доход торговых центров в Стамбуле.
Заключение
Это трофейный инвестиционный актив, предлагающий редкую возможность владеть полностью интегрированным торговым центром в самом престижном районе Стамбула. С готовыми титульными документами, государственной поддержкой, профессиональным управлением, гарантированной доходностью от аренды и несколькими стратегиями выхода, инвесторы позиционируются как для безопасности, так и для роста.
📩Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обеспечить свою долю в этой знаковой инвестиции Сарыер.
цена
K 29: 905 000 $
K 30: 1,133 000 $
K 31: 1.057.000$
K 32: 960 000 $
K 33: 711 000 $
K 34: 1.144.000$
K 35: 1.201.000$
K 36: 1,092.000$
K 37: 1,071 000 $
K 38: 1.305.000$
K 40: 1,624.000$
K 41: 1.043.000$
K 42: 1,120,000$
K 43: 815 000 $
L 53: 2.380.000$
L 54: 2,563.000$
L 55: 2.662.000$
L 56: 4.499.000$
L 57: 1.109.000$
L 58: 2.233.000$
L 59: 1.468.000$
L 60: 4.625.000$
L 61: 3.144.000$
J 53: 1,836.000$
J 54: 2,510 000 $
J 55: 1.484.000$
J 56: 1.969.000$
J 57: 2.636.000$
J 58: 1.027.000$
J 59: 3.705.000$
J 60: 1,374 000 $
H 131: 1.646.000$
H 132: 980 000 $
H 133: 667 000 $
H 134: 1.446.000$
H 135: 1,146 000 $
H 136: 722 000 $
I 60: 1.030.000$
I 61: 913.000$
I 62: 892.000$
I 63: 922 000 $
I 64: 902.000$
I 65: 1.049.000$