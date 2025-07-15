  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Sarıyer shopping centre Mall Investment Opportunity – Istanbul

Sarıyer shopping centre Mall Investment Opportunity – Istanbul

Skyland, Турция
от
$703,609
от
$3,52 млн/м²
;
1 1
Оставить заявку
ID: 28003
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

Показать на карте

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Коммерческий торговый центр Sarıyer Investment Opportunity

Эта эксклюзивная инвестиционная возможность предлагает приобретение 45 коммерческих единиц в роскошном торговом центре под открытым небом, расположенном в Сарыере, одном из самых престижных районов Стамбула. Этот проект, поддерживаемый государственным разработчиком и обеспеченный готовыми титульными документами (Tapu), обеспечивает немедленную стабильность и мощный потенциал роста.

Исполнительное резюме

  • Возможности: Приобретение 45 коммерческих единиц, образующих консолидированный пакет торговых центров.

  • Общий объем инвестиций: 68 миллионов долларов США.

  • Собственность: готовые титульные документы (тапу), обеспечивающие безопасную собственность.

  • Платежный план: 50% авансовый платеж, баланс за 18 месяцев.

  • Доставка: в течение 12 месяцев.

  • Оператор: Профессиональная лизинговая компания заключила контракт на обеспечение международных арендаторов.

Основные моменты проекта

Расположенный в Сарыере, высококлассном жилом и коммерческом центре Стамбула, этот проект окружен премиальной инфраструктурой и состоятельными жителями.

  • Шкала развития:

    • +750 роскошных жилых единиц (500К – 3М+).

    • Уже продано 350 офисных единиц ведущим корпорациям.

    • Международный 5-звездочный отель в комплексе.

  • Высокий спрос: Более 70% проданных жилых единиц.

  • Уникальная концепция: Роскошный торговый центр под открытым небом вдохновлен дизайном культового района Фишехане в Стамбуле.

Инвестиционное предложение

45 единиц предлагаются в качестве приобретения «под ключ», создавая консолидированную структуру собственности, редко доступную в основных районах Стамбула.

  • Rental Security: гарантированное управление и лизинг для глобальных F&B, супермаркетов, модных и сервисных брендов.

  • Прогнозируемый ROI:

    • 7% годовой доход от аренды.

    • 25% прирост капитала при доставке.

  • Безопасный выход: поддерживаемый правительством разработчик и гарантированное владение Tapu.

Сценарии выхода

Инвесторы извлекают выгоду из гибких стратегий выхода, предназначенных как для ориентированных на доходность, так и для профилей, ориентированных на рост:

  1. Холдинг и аренда: генерировать стабильный 7% годовой доход от аренды.

  2. Оценка капитала: Выгода от роста стоимости +25% при реализации проекта (12 месяцев).

  3. Перепродажа с мировыми брендами: Перепродать как стабилизированный, приносящий доход торговый центр, как только международные якорные арендаторы обеспечены.

Ожидаемая рентабельность инвестиций при выходе: 25% - 35%.

Целевые инвесторы

Эта возможность предназначена для:

  • Институциональные фонды: REITs, Private Equity, Family Offices.

  • Корпоративные покупатели: розничные группы, гостиничные инвесторы.

  • Региональные инвесторы: покупатели из стран Персидского залива, Северной Африки и Европы ищут трофейные активы в Стамбуле.

Почему такая возможность?

  • Престижное расположение: Сарыер является одним из самых востребованных районов Стамбула.

  • Масштабное преимущество: консолидированная собственность на 45 единиц, образующих полный актив торгового центра.

  • Правительство Гарантия: При поддержке уважаемого государственного разработчика.

  • Сильные водители спроса: В окружении роскошных резиденций, корпоративных офисов, 5-звездочного отеля и больниц.

  • Ликвидность: Активный институциональный рынок приносящих доход торговых центров в Стамбуле.

Заключение

Это трофейный инвестиционный актив, предлагающий редкую возможность владеть полностью интегрированным торговым центром в самом престижном районе Стамбула. С готовыми титульными документами, государственной поддержкой, профессиональным управлением, гарантированной доходностью от аренды и несколькими стратегиями выхода, инвесторы позиционируются как для безопасности, так и для роста.

📩Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обеспечить свою долю в этой знаковой инвестиции Сарыер.

цена

K 29: 905 000 $
K 30: 1,133 000 $
K 31: 1.057.000$
K 32: 960 000 $
K 33: 711 000 $
K 34: 1.144.000$
K 35: 1.201.000$
K 36: 1,092.000$
K 37: 1,071 000 $
K 38: 1.305.000$
K 40: 1,624.000$
K 41: 1.043.000$
K 42: 1,120,000$
K 43: 815 000 $

L 53: 2.380.000$
L 54: 2,563.000$
L 55: 2.662.000$
L 56: 4.499.000$
L 57: 1.109.000$
L 58: 2.233.000$
L 59: 1.468.000$
L 60: 4.625.000$
L 61: 3.144.000$

J 53: 1,836.000$
J 54: 2,510 000 $
J 55: 1.484.000$
J 56: 1.969.000$
J 57: 2.636.000$
J 58: 1.027.000$
J 59: 3.705.000$
J 60: 1,374 000 $

H 131: 1.646.000$
H 132: 980 000 $
H 133: 667 000 $
H 134: 1.446.000$
H 135: 1,146 000 $
H 136: 722 000 $

I 60: 1.030.000$
I 61: 913.000$
I 62: 892.000$
I 63: 922 000 $
I 64: 902.000$
I 65: 1.049.000$

Местонахождение на карте

Skyland, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Видеообзор торговый центр Sarıyer shopping centre Mall Investment Opportunity – Istanbul

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Sarıyer shopping centre Mall Investment Opportunity – Istanbul
Skyland, Турция
от
$703,609
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Похожие комплексы в Турции не найдены. Воспользуйтесь расширенным поиском
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации