Sarıyer shopping centre Mall Investment Opportunity – Istanbul

Коммерческий торговый центр Sarıyer Investment Opportunity

Эта эксклюзивная инвестиционная возможность предлагает приобретение 45 коммерческих единиц в роскошном торговом центре под открытым небом, расположенном в Сарыере, одном из самых престижных районов Стамбула. Этот проект, поддерживаемый государственным разработчиком и обеспеченный готовыми титульными документами (Tapu), обеспечивает немедленную стабильность и мощный потенциал роста.

Исполнительное резюме

Возможности: Приобретение 45 коммерческих единиц, образующих консолидированный пакет торговых центров.

Общий объем инвестиций: 68 миллионов долларов США.

Собственность: готовые титульные документы (тапу), обеспечивающие безопасную собственность.

Платежный план: 50% авансовый платеж, баланс за 18 месяцев.

Доставка: в течение 12 месяцев.

Оператор: Профессиональная лизинговая компания заключила контракт на обеспечение международных арендаторов.

Основные моменты проекта

Расположенный в Сарыере, высококлассном жилом и коммерческом центре Стамбула, этот проект окружен премиальной инфраструктурой и состоятельными жителями.

Шкала развития: +750 роскошных жилых единиц (500К – 3М+). Уже продано 350 офисных единиц ведущим корпорациям. Международный 5-звездочный отель в комплексе.

Высокий спрос: Более 70% проданных жилых единиц.

Уникальная концепция: Роскошный торговый центр под открытым небом вдохновлен дизайном культового района Фишехане в Стамбуле.

Инвестиционное предложение

45 единиц предлагаются в качестве приобретения «под ключ», создавая консолидированную структуру собственности, редко доступную в основных районах Стамбула.

Rental Security: гарантированное управление и лизинг для глобальных F&B, супермаркетов, модных и сервисных брендов.

Прогнозируемый ROI: 7% годовой доход от аренды. 25% прирост капитала при доставке.

Безопасный выход: поддерживаемый правительством разработчик и гарантированное владение Tapu.

Сценарии выхода

Инвесторы извлекают выгоду из гибких стратегий выхода, предназначенных как для ориентированных на доходность, так и для профилей, ориентированных на рост:

Холдинг и аренда: генерировать стабильный 7% годовой доход от аренды. Оценка капитала: Выгода от роста стоимости +25% при реализации проекта (12 месяцев). Перепродажа с мировыми брендами: Перепродать как стабилизированный, приносящий доход торговый центр, как только международные якорные арендаторы обеспечены.

Ожидаемая рентабельность инвестиций при выходе: 25% - 35%.

Целевые инвесторы

Эта возможность предназначена для:

Институциональные фонды: REITs, Private Equity, Family Offices.

Корпоративные покупатели: розничные группы, гостиничные инвесторы.

Региональные инвесторы: покупатели из стран Персидского залива, Северной Африки и Европы ищут трофейные активы в Стамбуле.

Почему такая возможность?

Престижное расположение: Сарыер является одним из самых востребованных районов Стамбула.

Масштабное преимущество: консолидированная собственность на 45 единиц, образующих полный актив торгового центра.

Правительство Гарантия: При поддержке уважаемого государственного разработчика.

Сильные водители спроса: В окружении роскошных резиденций, корпоративных офисов, 5-звездочного отеля и больниц.

Ликвидность: Активный институциональный рынок приносящих доход торговых центров в Стамбуле.

Заключение

Это трофейный инвестиционный актив, предлагающий редкую возможность владеть полностью интегрированным торговым центром в самом престижном районе Стамбула. С готовыми титульными документами, государственной поддержкой, профессиональным управлением, гарантированной доходностью от аренды и несколькими стратегиями выхода, инвесторы позиционируются как для безопасности, так и для роста.

📩Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обеспечить свою долю в этой знаковой инвестиции Сарыер.

цена

K 29: 905 000 $

K 30: 1,133 000 $

K 31: 1.057.000$

K 32: 960 000 $

K 33: 711 000 $

K 34: 1.144.000$

K 35: 1.201.000$

K 36: 1,092.000$

K 37: 1,071 000 $

K 38: 1.305.000$

K 40: 1,624.000$

K 41: 1.043.000$

K 42: 1,120,000$

K 43: 815 000 $

L 53: 2.380.000$

L 54: 2,563.000$

L 55: 2.662.000$

L 56: 4.499.000$

L 57: 1.109.000$

L 58: 2.233.000$

L 59: 1.468.000$

L 60: 4.625.000$

L 61: 3.144.000$

J 53: 1,836.000$

J 54: 2,510 000 $

J 55: 1.484.000$

J 56: 1.969.000$

J 57: 2.636.000$

J 58: 1.027.000$

J 59: 3.705.000$

J 60: 1,374 000 $

H 131: 1.646.000$

H 132: 980 000 $

H 133: 667 000 $

H 134: 1.446.000$

H 135: 1,146 000 $

H 136: 722 000 $

I 60: 1.030.000$

I 61: 913.000$

I 62: 892.000$

I 63: 922 000 $

I 64: 902.000$

I 65: 1.049.000$