Квартира в новостройке JW Marriott Tarabya

JW Marriott Tarabya — это престижный жилой комплекс, включающий 215 резиденций и 22 офисных помещения, расположенный в элитном районе Тарабья (Сарыер). Проект сочетает современную архитектуру с великолепными видами на пролив Босфор и Белградский лес, создавая атмосферу изысканной роскоши, комфорта и функциональности.

JW Marriott Tarabya предлагает просторные квартиры с планировками от 1+1 до 4+1, двухуровневые резиденции, террасы с панорамными видами (Infinity Terraces) и богатую инфраструктуру для отдыха и оздоровления, обеспечивая высокий уровень комфорта, престиж и привлекательный инвестиционный потенциал.

10 преимуществ JW Marriott Tarabya