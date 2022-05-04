Квартира в новостройке JW Marriott Tarabya

JW Marriott Tarabya — это престижный жилой комплекс, включающий 215 резиденций и 22 офисных помещения, расположенный в элитном районе Тарабья (Сарыер). Проект сочетает современную архитектуру с великолепными видами на пролив Босфор и Белградский лес, создавая атмосферу изысканной роскоши, комфорта и функциональности.
JW Marriott Tarabya предлагает просторные квартиры с планировками от 1+1 до 4+1, двухуровневые резиденции, террасы с панорамными видами (Infinity Terraces) и богатую инфраструктуру для отдыха и оздоровления, обеспечивая высокий уровень комфорта, престиж и привлекательный инвестиционный потенциал.
10 преимуществ JW Marriott Tarabya
Престижное расположение в районе Тарабья / Сарыер.
Панорамные виды на Босфор и Белградский лес.
Широкий выбор планировок — от 1+1 до 4+1, площадью до 332 м².
Двухуровневые резиденции и просторные панорамные террасы Infinity.
Премиальные строительные материалы и высококачественная отделка.
Крытый и открытый бассейны, а также современный спа-центр.
Передовые фитнес-зоны с современным оборудованием.
Ландшафтные сады и игровые площадки для детей.
Престиж мирового бренда JW Marriott, гарантирующий высокий уровень сервиса и качества.
Высокий потенциал доходности от аренды и соответствие требованиям программы получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.