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Квартира в новостройке JW Marriott Tarabya

Сарыер, Турция
от
$712,000
;
4
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ID: 39655
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер
  • Метро
    Hacıosman (~ 200 м)

О комплексе

JW Marriott Tarabya — это престижный жилой комплекс, включающий 215 резиденций и 22 офисных помещения, расположенный в элитном районе Тарабья (Сарыер). Проект сочетает современную архитектуру с великолепными видами на пролив Босфор и Белградский лес, создавая атмосферу изысканной роскоши, комфорта и функциональности.

JW Marriott Tarabya предлагает просторные квартиры с планировками от 1+1 до 4+1, двухуровневые резиденции, террасы с панорамными видами (Infinity Terraces) и богатую инфраструктуру для отдыха и оздоровления, обеспечивая высокий уровень комфорта, престиж и привлекательный инвестиционный потенциал.

10 преимуществ JW Marriott Tarabya

  1. Престижное расположение в районе Тарабья / Сарыер.

  2. Панорамные виды на Босфор и Белградский лес.

  3. Широкий выбор планировок — от 1+1 до 4+1, площадью до 332 м².

  4. Двухуровневые резиденции и просторные панорамные террасы Infinity.

  5. Премиальные строительные материалы и высококачественная отделка.

  6. Крытый и открытый бассейны, а также современный спа-центр.

  7. Передовые фитнес-зоны с современным оборудованием.

  8. Ландшафтные сады и игровые площадки для детей.

  9. Престиж мирового бренда JW Marriott, гарантирующий высокий уровень сервиса и качества.

  10. Высокий потенциал доходности от аренды и соответствие требованиям программы получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке JW Marriott Tarabya
Сарыер, Турция
от
$712,000
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