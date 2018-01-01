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Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция

Maslak Mahallesi, Турция
от
€710,000
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19
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О комплексе

Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть:

  • арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек
  • круглосуточная охрана с видеонаблюдением
  • услуги консьержа
  • большой паркинг
  • игровая зона для детей
  • СПА-зона с крытым бассейном, сауной и спортзалом

Зона отдыха на свежем воздухе предлагает уличные кафе, кинотеатр под открытым небом, рестораны. Комплекс построен по самым современным стандартам и технологиям сейсмоустойчивости.

Удобства и оснащение в доме

В каждой квартире есть небольшой балкон и потолки до 4 м высотой. Пентхаусы имеют огромные террасы, а высота потолков достигает 8 м. Мульти-офисы полностью оборудованы и включают ванную комнату и мини-кухню, а в некоторых даже спальное место. Система "умный дом" управляет освещением, охлаждением/обогревом, затенением окон, сигнализацией.

Преимущества

Недвижимость соответствует условиям получения турецкого гражданства.

Расположение и объекты поблизости

Проект с видом на Босфор находится в центре делового квартала Маслак. Поблизости расположены офисы крупных компаний, три университета, много школ различных ступеней. Рядом с башнями расположен шестиэтажный торговый центр и ресторан-музей еды Турции.

  • Автобусная остановка - 200 м
  • Станции метро - 550 и 700 м
  • Стамбульская фондовая биржа - 2,5 км
  • Шишли - 10 минут на машине
  • Бешикташ - 10 минут на машине
  • район Султанахмет - 25 минут на машине
  • новый аэропорт Стамбула - 30 минут на машине
Местонахождение новостройки
Maslak Mahallesi, Турция

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Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Maslak Mahallesi, Турция
от
€710,000
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