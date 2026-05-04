Жилой комплекс Квартиры в престижном жилом комплексе Rams Park House.

Квартиры в престижном жилом комплексе Rams Park House
Приобретите квартиру в современном жилом комплексе на Евромейской стороне Стамбула — в районе Маслак, Сарыер.
Концепция Sky от RAMS Park House Maslak поднимает уровень жизни на новый уровень. Бассейн Sky Pool предлагает впечатления, выходящие за рамки повседневной жизни, позволяя плавать среди облаков и любоваться величием стамбульского горизонта.
Sky Lounge поднимает комфорт и элегантность на новый уровень, создавая возможности для создания особых воспоминаний с близкими в оживленных общественных пространствах в самом центре города. RAMS Park House Maslak предлагает уникальный взгляд на жизнь на вершине города благодаря своей концепции Sky Concept.
Квартиры в продаже
- Квартиры 1+1 (от 53 м2 до 70 м2) от 353.000 USD
- Квартиры 2+1 (от 93 м2 до 142 м2) от 610.000 USD
- Квартиры 3+1 (от 164 м2 до 181 м2) от 1.133.000 USD
- Квартиры 4+1 (221 м2) от 1.530.000 USD
План оплаты:
- Первый взнос 30%
- Без% рассрочка до 30 месяца!
При 100% оплате возможна скидка -%
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года
Развитая инфраструктура комплекса
Комплекс построен на участке площадью 34 000 м² и включает:
- 10 блоков по 24 этажа
- 2 000 квартир
- 65 % территории отведено под благоустройство и озеленение
Из большинства квартир открывается живописный вид на лес — наслаждайтесь красотой природы, не покидая дома.
На территории предусмотрены:
- 4 открытых и 2 крытых бассейна
- Инфинити‑бассейн на верхнем этаже с панорамным видом
- Современный фитнес‑центр
- Студии йоги и дзен
- Боксёрский клуб
- Художественная мастерская
- Коворкинг‑зоны
- Прогулочные и пешеходные дорожки
- Зоны отдыха
- Турецкая баня, сауна, спа‑салон и паровая баня
- Детские площадки
- Стильный лобби и ресепшн
- Пассажирские и грузовые лифты
- Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Преимущества квартир
Каждая квартира спроектирована с вниманием к деталям и оснащена:
- Гардеробной
- Ванной комнатой
- Балконом с видом на лес или город
- Системой «умный дом»
- Видеодомофоном
- Стальной входной дверью
- Душевой кабиной
- Керамической плиткой высокого качества
- Декоративными подвесными потолками
- Современными системами освещения
Удобное расположение
Жилой комплекс RAMS Park House Maslak расположен в самом сердце делового, культурного и развлекательного района Стамбула. Находясь между районами Истиньепарк и Вади Стамбул, он расположен в самом престижном месте региона, всего в 5 минутах от ITU и в 8 минутах от стадиона RAMS Park.
Благодаря удобному доступу к автомагистрали TEM и улице Бююкдере, остановкам метро и маршрутных автобусов в шаговой доступности, а также четырем отдельным въездам и выездам, отель RAMS Park House Maslak предлагает прямой доступ ко всем основным транспортным артериям города.
Комплекс находится в пешей доступности от ключевых объектов:
- 250 м — станция метро
- 350 м — бизнес‑центр Маслак
- 2,3 км — торговый центр Vadi İstanbul
- 4 км — мост Фатиха Султана Мехмета
- 5,6 км — торговый центр İstinyePark и автомагистраль TEM
- 6 км — мост Мучеников 15 июля
- 27 км — международный аэропорт Стамбула
- 37 км — аэропорт Сабиха Гёкчен
Почему стоит купить квартиру в Rams Park House?
- Подходит под ВНЖ и Гражданство Турции
- Инвестиционная привлекательность: престижный район Сарыер и близость к деловому центру Маслак гарантируют рост стоимости недвижимости
- Высокий спрос на аренду: комплекс подойдёт для сдачи в аренду — как туристам, так и деловым путешественникам
- Качество жизни: сочетание природы, развитой инфраструктуры и безопасности
- Современные технологии: система «умный дом» и видеодомофон повышают комфорт и безопасность
- Разнообразие досуга: от занятий спортом до творческих мастер‑классов — всё на территории комплекса.
Не упустите шанс стать владельцем квартиры в Rams Park House!
Свяжитесь с нами, чтобы:
- Получить подробную информацию о планировках и ценах
- Записаться на онлайн‑ или офлайн‑просмотр
- Узнать условия покупки и варианты финансирования.
Почему стоит выбрать Сарыер, Маслак?
- Близость к природе: комплекс окружён лесом — чистый воздух и живописные виды каждый день;
- Удобное расположение: быстрый доступ к центру города по главным магистралям;
- Престижный район: Сарыер — один из самых респектабельных районов Стамбула;
- Перспектива роста стоимости недвижимости: район активно развивается.
Поможем Вам легализовать денежные средства
Организуем оплату сделки любым удобном для Вас способом - Перевод | USDT | Наличные (USD, EUR, РУБ).
Мы примем наличные, обналичим криптовалюту в Турции и проведем как банковский перевод из-зи границы!
Форма оплаты:
- Банковские переводы
- Криптовалюта - USDT, BTC, ETH
Юрист нашей компании занимается сбором, подготовкой и проверкой всех документов необходимых для приобретения ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ, а также полным сопровождение на всех этапах.
Услуги нашей компании:
- Оформление ВНЖ, Гражданства, открытие банковских счетов и т.д.
- Продажа недвижимости (квартиры, виллы, магазины, офисы, отели)
- Индивидуальный ознакомительный тур по недвижимости
- Бесплатный трансфер, размещение, консультации и показ объектов
- Открытие бизнеса в Турции, Юридические консультации (адвокат)
- Помощь с покупкой мебели, техники и т.д.
- Устроим Ваших детей в сад, школу, университет
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.