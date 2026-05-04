Жилой комплекс Квартиры в престижном жилом комплексе Rams Park House.

Квартиры в престижном жилом комплексе Rams Park House

Приобретите квартиру в современном жилом комплексе на Евромейской стороне Стамбула — в районе Маслак, Сарыер.

Концепция Sky от RAMS Park House Maslak поднимает уровень жизни на новый уровень. Бассейн Sky Pool предлагает впечатления, выходящие за рамки повседневной жизни, позволяя плавать среди облаков и любоваться величием стамбульского горизонта.

Sky Lounge поднимает комфорт и элегантность на новый уровень, создавая возможности для создания особых воспоминаний с близкими в оживленных общественных пространствах в самом центре города. RAMS Park House Maslak предлагает уникальный взгляд на жизнь на вершине города благодаря своей концепции Sky Concept.

Квартиры в продаже

Квартиры 1+1 (от 53 м2 до 70 м2) от 353.000 USD

Квартиры 2+1 (от 93 м2 до 142 м2) от 610.000 USD

Квартиры 3+1 (от 164 м2 до 181 м2) от 1.133.000 USD

Квартиры 4+1 (221 м2) от 1.530.000 USD

План оплаты:

Первый взнос 30%

Без% рассрочка до 30 месяца!

При 100% оплате возможна скидка -%

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года

Развитая инфраструктура комплекса

Комплекс построен на участке площадью 34 000 м² и включает:

10 блоков по 24 этажа

2 000 квартир

65 % территории отведено под благоустройство и озеленение

Из большинства квартир открывается живописный вид на лес — наслаждайтесь красотой природы, не покидая дома.

На территории предусмотрены:

4 открытых и 2 крытых бассейна

Инфинити‑бассейн на верхнем этаже с панорамным видом

Современный фитнес‑центр

Студии йоги и дзен

Боксёрский клуб

Художественная мастерская

Коворкинг‑зоны

Прогулочные и пешеходные дорожки

Зоны отдыха

Турецкая баня, сауна, спа‑салон и паровая баня

Детские площадки

Стильный лобби и ресепшн

Пассажирские и грузовые лифты

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Преимущества квартир

Каждая квартира спроектирована с вниманием к деталям и оснащена:

Гардеробной

Ванной комнатой

Балконом с видом на лес или город

Системой «умный дом»

Видеодомофоном

Стальной входной дверью

Душевой кабиной

Керамической плиткой высокого качества

Декоративными подвесными потолками

Современными системами освещения

Удобное расположение

Жилой комплекс RAMS Park House Maslak расположен в самом сердце делового, культурного и развлекательного района Стамбула. Находясь между районами Истиньепарк и Вади Стамбул, он расположен в самом престижном месте региона, всего в 5 минутах от ITU и в 8 минутах от стадиона RAMS Park.

Благодаря удобному доступу к автомагистрали TEM и улице Бююкдере, остановкам метро и маршрутных автобусов в шаговой доступности, а также четырем отдельным въездам и выездам, отель RAMS Park House Maslak предлагает прямой доступ ко всем основным транспортным артериям города.

Комплекс находится в пешей доступности от ключевых объектов:

250 м — станция метро

350 м — бизнес‑центр Маслак

2,3 км — торговый центр Vadi İstanbul

4 км — мост Фатиха Султана Мехмета

5,6 км — торговый центр İstinyePark и автомагистраль TEM

6 км — мост Мучеников 15 июля

27 км — международный аэропорт Стамбула

37 км — аэропорт Сабиха Гёкчен

Почему стоит купить квартиру в Rams Park House?

Подходит под ВНЖ и Гражданство Турции

Инвестиционная привлекательность: престижный район Сарыер и близость к деловому центру Маслак гарантируют рост стоимости недвижимости

Высокий спрос на аренду: комплекс подойдёт для сдачи в аренду — как туристам, так и деловым путешественникам

Качество жизни: сочетание природы, развитой инфраструктуры и безопасности

Современные технологии: система «умный дом» и видеодомофон повышают комфорт и безопасность

Разнообразие досуга: от занятий спортом до творческих мастер‑классов — всё на территории комплекса.

Почему стоит выбрать Сарыер, Маслак?

Близость к природе: комплекс окружён лесом — чистый воздух и живописные виды каждый день;

Удобное расположение: быстрый доступ к центру города по главным магистралям;

Престижный район: Сарыер — один из самых респектабельных районов Стамбула;

Перспектива роста стоимости недвижимости: район активно развивается.

Поможем Вам легализовать денежные средства

Организуем оплату сделки любым удобном для Вас способом - Перевод | USDT | Наличные (USD, EUR, РУБ).

​​​​Мы примем наличные, обналичим криптовалюту в Турции и проведем как банковский перевод из-зи границы!

Форма оплаты:

Банковские переводы

Криптовалюта - USDT, BTC, ETH

Юрист нашей компании занимается сбором, подготовкой и проверкой всех документов необходимых для приобретения ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ, а также полным сопровождение на всех этапах.



Услуги нашей компании:

Оформление ВНЖ, Гражданства, открытие банковских счетов и т.д.

Продажа недвижимости (квартиры, виллы, магазины, офисы, отели)

Индивидуальный ознакомительный тур по недвижимости

Бесплатный трансфер, размещение, консультации и показ объектов

Открытие бизнеса в Турции, Юридические консультации (адвокат)

Помощь с покупкой мебели, техники и т.д.

Устроим Ваших детей в сад, школу, университет

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.