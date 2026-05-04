  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Сарыер
  4. Жилой комплекс Квартиры в престижном жилом комплексе Rams Park House.

Жилой комплекс Квартиры в престижном жилом комплексе Rams Park House.

Сарыер, Турция
от
$350,000
BTC
4.1631803
ETH
218.2100801
USDT
346 039.5770408
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
Оставить заявку
ID: 36537
ID новостройки на Realting
In CRM: 1294
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер
  • Метро
    Seyrantepe (~ 400 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры в престижном жилом комплексе Rams Park House

Приобретите квартиру в современном жилом комплексе на Евромейской стороне Стамбула — в районе Маслак, Сарыер.

Концепция Sky от RAMS Park House Maslak поднимает уровень жизни на новый уровень. Бассейн Sky Pool предлагает впечатления, выходящие за рамки повседневной жизни, позволяя плавать среди облаков и любоваться величием стамбульского горизонта.
Sky Lounge поднимает комфорт и элегантность на новый уровень, создавая возможности для создания особых воспоминаний с близкими в оживленных общественных пространствах в самом центре города. RAMS Park House Maslak предлагает уникальный взгляд на жизнь на вершине города благодаря своей концепции Sky Concept.

Квартиры в продаже

  • Квартиры 1+1 (от 53 м2 до 70 м2) от 353.000 USD
  • Квартиры 2+1 (от 93 м2 до 142 м2) от 610.000 USD
  • Квартиры 3+1 (от 164 м2 до 181 м2) от 1.133.000 USD
  • Квартиры 4+1 (221 м2) от 1.530.000 USD

План оплаты:

  • Первый взнос 30%
  • Без% рассрочка до 30 месяца!

При 100% оплате возможна скидка -%

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года

Развитая инфраструктура комплекса

Комплекс построен на участке площадью 34 000 м² и включает:

  • 10 блоков по 24 этажа
  • 2 000 квартир
  • 65 % территории отведено под благоустройство и озеленение

Из большинства квартир открывается живописный вид на лес — наслаждайтесь красотой природы, не покидая дома.

На территории предусмотрены:

  • 4 открытых и 2 крытых бассейна
  • Инфинити‑бассейн на верхнем этаже с панорамным видом
  • Современный фитнес‑центр
  • Студии йоги и дзен
  • Боксёрский клуб
  • Художественная мастерская
  • Коворкинг‑зоны
  • Прогулочные и пешеходные дорожки
  • Зоны отдыха
  • Турецкая баня, сауна, спа‑салон и паровая баня
  • Детские площадки
  • Стильный лобби и ресепшн
  • Пассажирские и грузовые лифты
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Преимущества квартир

Каждая квартира спроектирована с вниманием к деталям и оснащена:

  • Гардеробной
  • Ванной комнатой
  • Балконом с видом на лес или город
  • Системой «умный дом»
  • Видеодомофоном
  • Стальной входной дверью
  • Душевой кабиной
  • Керамической плиткой высокого качества
  • Декоративными подвесными потолками
  • Современными системами освещения

Удобное расположение

Жилой комплекс RAMS Park House Maslak расположен в самом сердце делового, культурного и развлекательного района Стамбула. Находясь между районами Истиньепарк и Вади Стамбул, он расположен в самом престижном месте региона, всего в 5 минутах от ITU и в 8 минутах от стадиона RAMS Park.
Благодаря удобному доступу к автомагистрали TEM и улице Бююкдере, остановкам метро и маршрутных автобусов в шаговой доступности, а также четырем отдельным въездам и выездам, отель RAMS Park House Maslak предлагает прямой доступ ко всем основным транспортным артериям города.

Комплекс находится в пешей доступности от ключевых объектов:

  • 250 м — станция метро
  • 350 м — бизнес‑центр Маслак
  • 2,3 км — торговый центр Vadi İstanbul
  • 4 км — мост Фатиха Султана Мехмета
  • 5,6 км — торговый центр İstinyePark и автомагистраль TEM
  • 6 км — мост Мучеников 15 июля
  • 27 км — международный аэропорт Стамбула
  • 37 км — аэропорт Сабиха Гёкчен

Почему стоит купить квартиру в Rams Park House?

  • Подходит под ВНЖ и Гражданство Турции
  • Инвестиционная привлекательность: престижный район Сарыер и близость к деловому центру Маслак гарантируют рост стоимости недвижимости
  • Высокий спрос на аренду: комплекс подойдёт для сдачи в аренду — как туристам, так и деловым путешественникам
  • Качество жизни: сочетание природы, развитой инфраструктуры и безопасности
  • Современные технологии: система «умный дом» и видеодомофон повышают комфорт и безопасность
  • Разнообразие досуга: от занятий спортом до творческих мастер‑классов — всё на территории комплекса.

Не упустите шанс стать владельцем квартиры в Rams Park House!

Свяжитесь с нами, чтобы:

  • Получить подробную информацию о планировках и ценах
  • Записаться на онлайн‑ или офлайн‑просмотр
  • Узнать условия покупки и варианты финансирования.

Почему стоит выбрать Сарыер, Маслак?

  • Близость к природе: комплекс окружён лесом — чистый воздух и живописные виды каждый день;
  • Удобное расположение: быстрый доступ к центру города по главным магистралям;
  • Престижный район: Сарыер — один из самых респектабельных районов Стамбула;
  • Перспектива роста стоимости недвижимости: район активно развивается.

Поможем Вам легализовать денежные средства

Организуем оплату сделки любым удобном для Вас способом - Перевод | USDT | Наличные (USD, EUR, РУБ).
​​​​Мы примем наличные, обналичим криптовалюту в Турции и проведем как банковский перевод из-зи границы!

Форма оплаты:

  • Банковские переводы
  • Криптовалюта - USDT, BTC, ETH

Юрист нашей компании занимается сбором, подготовкой и проверкой всех документов необходимых для приобретения ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ, а также полным сопровождение на всех этапах.


Услуги нашей компании:

  • Оформление ВНЖ, Гражданства, открытие банковских счетов и т.д.
  • Продажа недвижимости (квартиры, виллы, магазины, офисы, отели)
  • Индивидуальный ознакомительный тур по недвижимости
  • Бесплатный трансфер, размещение, консультации и показ объектов
  • Открытие бизнеса в Турции, Юридические консультации (адвокат)
  • Помощь с покупкой мебели, техники и т.д.
  • Устроим Ваших детей в сад, школу, университет

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в спокойном зеленом районе, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$345,770
Жилой квартал Современные апартаменты с видом на море в Каргыджаке
Каргыджак, Турция
от
$139,873
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и торговым центром, Бодрум, Турция
Bogazici, Турция
от
$213,628
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром в 750 метрах от пляжа, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$692,738
Жилой комплекс Kartal Seaview Family Homes
Картал, Турция
от
$261,723
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартиры в престижном жилом комплексе Rams Park House.
Сарыер, Турция
от
$350,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Fabulous project in Mahmutlar
Жилой квартал Fabulous project in Mahmutlar
Жилой квартал Fabulous project in Mahmutlar
Жилой квартал Fabulous project in Mahmutlar
Махмутлар, Турция
от
$190,056
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
Показать все Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Апартаменты в проекте Nisantasi Koru.
, Турция
от
$1,21 млн
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Дешевле чем у застройщика на 40% Эксклюзивная цена от нашей компании: Квартиры 1+1 - от 1.210.000 USD у застройщика…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зонами отдыха рядом с аэропортом и побережьем, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$266,616
Предлагаются квартиры с большими балконами и террасами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, тренажерным залом, спа-зоной, хамамом и сауной, детским садом и детской площадкой, баскетбольной площадкой и футбольным полем, открытым бассейном с подогревом, парковкой. Окончание строитель…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации