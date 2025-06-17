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  4. Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.

Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.

Сарыер, Турция
от
$275,000
BTC
3.2710703
ETH
171.4507772
USDT
271 888.2391035
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26761
ID новостройки на Realting
In CRM: 1091
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 13.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Окруженный зеленью, новый жилой комплекс Стамбула находится в одном шаге от всего, что Вам нужно - близко к больнице, торговому центру, учебным заведениям и транспортным развязкам, в 3 км. станции метро Ayazaga, в 3,5 км от шоссе E-80.

В проекте 10 магазинов, всего 130 квартир различной планировки от 1+1 до 3+1, площадь квартир начинается от 71 м2 до 143 м2, также в продаже есть Хоум-офисы 2+1 площадью от 230 м2 до 263 м2

Более половины общей площади - 60% организовано под зеленые насаждения.

Окончание строительства: декабрь 2025 года.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн и крытый бассейн
  • Спортзал Салон
  • Парная и Турецкая баня
  • Баскетбольная и футбольная площадки
  • Прогулочная зона
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция

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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.
Сарыер, Турция
от
$275,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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