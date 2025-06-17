Жилой комплекс Шикарные апартаменты в районе Маслак.

Окруженный зеленью, новый жилой комплекс Стамбула находится в одном шаге от всего, что Вам нужно - близко к больнице, торговому центру, учебным заведениям и транспортным развязкам, в 3 км. станции метро Ayazaga, в 3,5 км от шоссе E-80.

В проекте 10 магазинов, всего 130 квартир различной планировки от 1+1 до 3+1, площадь квартир начинается от 71 м2 до 143 м2, также в продаже есть Хоум-офисы 2+1 площадью от 230 м2 до 263 м2

Более половины общей площади - 60% организовано под зеленые насаждения.

Окончание строительства: декабрь 2025 года.



Инфраструктура:

Открытый бассейн и крытый бассейн

Спортзал Салон

Парная и Турецкая баня

Баскетбольная и футбольная площадки

Прогулочная зона

Охрана 24/7



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