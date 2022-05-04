Квартира в новостройке Dap Yeni Levent

Проект Dap Yeni Levent — это элитный жилой комплекс, расположенный в районе Сарыер на европейской стороне Стамбула. Проект отличается современной архитектурой и выгодным расположением рядом с деловыми центрами, торговыми комплексами и общественным транспортом.
Dap Yeni Levent предлагает различные типы квартир, развитую инфраструктуру, великолепные природные виды и государственную поддержку. Всё это делает проект привлекательным как для инвестиций, так и для получения гражданства Турции через покупку недвижимости.
Преимущества проекта Dap Yeni Levent
Стратегическое расположение — находится в районе Сарыер, рядом с крупнейшими деловыми центрами Стамбула.
Современная архитектура — гармоничное сочетание инновационного дизайна и зелёных зон.
Разнообразие планировок — квартиры различных площадей и форматов, подходящие для любых потребностей.
Развитая инфраструктура — бассейны, спортивные клубы, турецкие бани (хаммам), сады и зоны отдыха.
Удобный доступ к общественному транспорту — рядом расположена станция метро, обеспечивающая быстрое передвижение по городу.
Природные панорамные виды — великолепные виды на Белградский лес.
Возможность получения гражданства Турции — проект подходит для инвестиций в недвижимость с целью оформления турецкого гражданства.
Государственная гарантия — проект реализуется при поддержке компании Emlak Konut, что обеспечивает дополнительную надёжность.
Высокий инвестиционный потенциал — престижное расположение способствует стабильному росту стоимости недвижимости и высокой доходности.
Роскошная среда для жизни — современное и комфортное пространство, сочетающее высокий уровень качества, уединение и спокойствие.