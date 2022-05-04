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Квартира в новостройке Dap Yeni Levent

Сарыер, Турция
от
$665,000
;
5
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ID: 39653
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер
  • Метро
    Seyrantepe (~ 400 м)

О комплексе

Проект Dap Yeni Levent — это элитный жилой комплекс, расположенный в районе Сарыер на европейской стороне Стамбула. Проект отличается современной архитектурой и выгодным расположением рядом с деловыми центрами, торговыми комплексами и общественным транспортом.

Dap Yeni Levent предлагает различные типы квартир, развитую инфраструктуру, великолепные природные виды и государственную поддержку. Всё это делает проект привлекательным как для инвестиций, так и для получения гражданства Турции через покупку недвижимости.

Преимущества проекта Dap Yeni Levent

  • Стратегическое расположение — находится в районе Сарыер, рядом с крупнейшими деловыми центрами Стамбула.

  • Современная архитектура — гармоничное сочетание инновационного дизайна и зелёных зон.

  • Разнообразие планировок — квартиры различных площадей и форматов, подходящие для любых потребностей.

  • Развитая инфраструктура — бассейны, спортивные клубы, турецкие бани (хаммам), сады и зоны отдыха.

  • Удобный доступ к общественному транспорту — рядом расположена станция метро, обеспечивающая быстрое передвижение по городу.

  • Природные панорамные виды — великолепные виды на Белградский лес.

  • Возможность получения гражданства Турции — проект подходит для инвестиций в недвижимость с целью оформления турецкого гражданства.

  • Государственная гарантия — проект реализуется при поддержке компании Emlak Konut, что обеспечивает дополнительную надёжность.

  • Высокий инвестиционный потенциал — престижное расположение способствует стабильному росту стоимости недвижимости и высокой доходности.

  • Роскошная среда для жизни — современное и комфортное пространство, сочетающее высокий уровень качества, уединение и спокойствие.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Dap Yeni Levent
Сарыер, Турция
от
$665,000
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