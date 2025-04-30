Жилой комплекс Инвестиции с получением Гражданства Турции!

Не имеющая аналогов предложение на Турецком рынке недвижимости от нашей компании!

Начинается строительство ЖК на площади 13.848 м2, состоящего из 5-и блоков, всего 324 квартиры различной планировкой и площадью, рядом с выставочным центром "Tuyap" который является местом проведения международных, торговых ярмарок в Стамбуле.



"Tuyap" это глобальная платформа ежегодно принимает около 70 миллионов посетителей из 145.000 стран.

А это значит, что проект имеет высокую ликвидность!

Инвестируйте в долевое строительство, высоколиквидного, жилого комплекса рядом с выставочным центром "Tuyap"!

Вариант 1.

Инвестируйте в прямое, долевое строительство покупки квартир в жилом комплексе (по цене 1.000 USD за м2) с возможность получения Гражданства Турции для все семьи.

Условия для инвесторов:

Порог входа: от 500 000 USD

Выход из инвестиции через 3-и года

Доход после продажи объектов - 50% или 250.000 USD

Гарантия от банкротства - страховая компания SPK

Вариант 2.

Инвестируйте в депозит строительного фонда с возможность получения Гражданства Турции для все семьи.

Условия для инвесторов:

Порог входа: от 500 000 USD

Выход из инвестиции через 3-и года

Гарантированный доход - 15% или 75.000 USD

Гарантия от банкротства - страховая компания SPK

Это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.

Для получения подробной информации - пишите / звоните, мы с радость ответим на все Ваши вопросы.