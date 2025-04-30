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Жилой комплекс Инвестиции с получением Гражданства Турции!

Мраморноморский регион, Турция
от
$500,000
BTC
5.9474005
ETH
311.7286858
USDT
494 342.2529154
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26283
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Не имеющая аналогов предложение на Турецком рынке недвижимости от нашей компании!

Начинается строительство ЖК на площади 13.848 м2, состоящего из 5-и блоков, всего 324 квартиры различной планировкой и площадью, рядом с выставочным центром "Tuyap" который является местом проведения международных, торговых ярмарок в Стамбуле.

"Tuyap" это глобальная платформа ежегодно принимает около 70 миллионов посетителей из 145.000 стран.

А это значит, что проект имеет высокую ликвидность!

Инвестируйте в долевое строительство, высоколиквидного, жилого комплекса рядом с выставочным центром "Tuyap"!

Вариант 1.

Инвестируйте в прямое, долевое строительство покупки квартир в жилом комплексе (по цене 1.000 USD за м2) с возможность получения Гражданства Турции для все семьи.

Условия для инвесторов:

  • Порог входа: от 500 000 USD
  • Выход из инвестиции через 3-и года
  • Доход после продажи объектов - 50% или 250.000 USD
  • Гарантия от банкротства - страховая компания SPK

Вариант 2.

Инвестируйте в депозит строительного фонда с возможность получения Гражданства Турции для все семьи.

Условия для инвесторов:

  • Порог входа: от 500 000 USD
  • Выход из инвестиции через 3-и года
  • Гарантированный доход - 15% или 75.000 USD
  • Гарантия от банкротства - страховая компания SPK

Это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.

Для получения подробной информации - пишите / звоните, мы с радость ответим на все Ваши вопросы.

Местонахождение на карте

Мраморноморский регион, Турция

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Жилой комплекс Инвестиции с получением Гражданства Турции!
Мраморноморский регион, Турция
от
$500,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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