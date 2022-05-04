  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Сарыер
  4. Квартира в новостройке RAMS Park House

Квартира в новостройке RAMS Park House

Сарыер, Турция
от
$353,962
;
11
Оставить заявку
ID: 39656
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер

О комплексе

RAMS Park House Maslak — это современный жилой комплекс с квартирами на продажу в районе Маслак (Стамбул), реализованный в рамках масштабной концепции, объединяющей преимущества городской жизни и близость к природе. Расположенный в одном из ведущих деловых районов Стамбула, проект предлагает премиальный уровень жизни и высокий инвестиционный потенциал.

RAMS Park House Maslak выделяется своим стратегическим расположением и концепцией «всё в одном», что делает его идеальным выбором для инвесторов, заинтересованных в высокой доходности от аренды, а также в возможности получения гражданства Турции и вида на жительство по недвижимости.

Преимущества проекта

  • Престижное расположение — в деловом центре Стамбула.

  • Современная архитектура — стильный дизайн и функциональные планировки.

  • Концепция «всё в одном» — жилые, торговые и досуговые пространства в одном комплексе.

  • Отличная транспортная доступность — рядом станции метро и основные автомагистрали.

  • Близость к природе — недалеко от Белградского леса.

  • Разнообразие планировок — широкий выбор типов квартир.

  • Премиальная инфраструктура — спа-центр, фитнес-зал и бассейны.

  • Круглосуточная охрана — безопасная и комфортная среда для проживания.

  • Высокий потенциал роста стоимости — привлекательные перспективы увеличения капитала.

  • Высокий спрос на аренду — идеальный вариант для специалистов, сотрудников международных компаний и экспатов.

Почему стоит инвестировать в этот проект

RAMS Park House Maslak представляет собой инвестиционную возможность с высоким потенциалом в финансовом центре Стамбула, обеспечивая отличные перспективы стабильного дохода от аренды и долгосрочного роста стоимости недвижимости.

Проект подходит для получения гражданства Турции посредством инвестиций в недвижимость.

Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании владения недвижимостью.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, теннисным кортом и детским клубом, Стамбул, Турция
Зейтинбурну, Турция
от
$1,07 млн
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Кестеле, Алания
Яйлалы, Турция
от
$144,143
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в комплексе Рruva 34 на берегу моря под Гражданство Турции.
Бакыркёй, Турция
от
$365,000
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
$695,000
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Каргыджак, Турция
от
$244,701
Вы просматриваете
Квартира в новостройке RAMS Park House
Сарыер, Турция
от
$353,962
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Показать все Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Махмутлар, Турция
от
$133,404
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар --- Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура. Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс: Бассейн ( 94 м2 ) Детский бассейн ( 8,6…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$746,128
Предлагаются комфортабельные виллы с садом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном зеленом районе
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Показать все Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Жилой комплекс Квартира 1+1 в роскошном комплексе River Panorama Oba.
Оба, Турция
от
$140,159
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 55 м2 в комплексе River Panorama Oba. River Panorama - новый жилой комплекс премиум-класса, расположен в районе Оба - одном из лучших районов Алании. Здесь создана полноценная  и удобная инфраструктура, включающая супермаркеты Migros и Carr…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации