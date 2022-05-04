Квартира в новостройке RAMS Park House

RAMS Park House Maslak — это современный жилой комплекс с квартирами на продажу в районе Маслак (Стамбул), реализованный в рамках масштабной концепции, объединяющей преимущества городской жизни и близость к природе. Расположенный в одном из ведущих деловых районов Стамбула, проект предлагает премиальный уровень жизни и высокий инвестиционный потенциал.

RAMS Park House Maslak выделяется своим стратегическим расположением и концепцией «всё в одном», что делает его идеальным выбором для инвесторов, заинтересованных в высокой доходности от аренды, а также в возможности получения гражданства Турции и вида на жительство по недвижимости.

Преимущества проекта

Престижное расположение — в деловом центре Стамбула.

Современная архитектура — стильный дизайн и функциональные планировки.

Концепция «всё в одном» — жилые, торговые и досуговые пространства в одном комплексе.

Отличная транспортная доступность — рядом станции метро и основные автомагистрали.

Близость к природе — недалеко от Белградского леса .

Разнообразие планировок — широкий выбор типов квартир.

Премиальная инфраструктура — спа-центр, фитнес-зал и бассейны.

Круглосуточная охрана — безопасная и комфортная среда для проживания.

Высокий потенциал роста стоимости — привлекательные перспективы увеличения капитала.

Высокий спрос на аренду — идеальный вариант для специалистов, сотрудников международных компаний и экспатов.

Почему стоит инвестировать в этот проект

RAMS Park House Maslak представляет собой инвестиционную возможность с высоким потенциалом в финансовом центре Стамбула, обеспечивая отличные перспективы стабильного дохода от аренды и долгосрочного роста стоимости недвижимости.

Проект подходит для получения гражданства Турции посредством инвестиций в недвижимость.

Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании владения недвижимостью.