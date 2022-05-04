Квартира в новостройке RAMS Park House

RAMS Park House Maslak — это современный жилой комплекс с квартирами на продажу в районе Маслак (Стамбул), реализованный в рамках масштабной концепции, объединяющей преимущества городской жизни и близость к природе. Расположенный в одном из ведущих деловых районов Стамбула, проект предлагает премиальный уровень жизни и высокий инвестиционный потенциал.
RAMS Park House Maslak выделяется своим стратегическим расположением и концепцией «всё в одном», что делает его идеальным выбором для инвесторов, заинтересованных в высокой доходности от аренды, а также в возможности получения гражданства Турции и вида на жительство по недвижимости.
Преимущества проекта
Престижное расположение — в деловом центре Стамбула.
Современная архитектура — стильный дизайн и функциональные планировки.
Концепция «всё в одном» — жилые, торговые и досуговые пространства в одном комплексе.
Отличная транспортная доступность — рядом станции метро и основные автомагистрали.
Близость к природе — недалеко от Белградского леса.
Разнообразие планировок — широкий выбор типов квартир.
Премиальная инфраструктура — спа-центр, фитнес-зал и бассейны.
Круглосуточная охрана — безопасная и комфортная среда для проживания.
Высокий потенциал роста стоимости — привлекательные перспективы увеличения капитала.
Высокий спрос на аренду — идеальный вариант для специалистов, сотрудников международных компаний и экспатов.
Почему стоит инвестировать в этот проект
RAMS Park House Maslak представляет собой инвестиционную возможность с высоким потенциалом в финансовом центре Стамбула, обеспечивая отличные перспективы стабильного дохода от аренды и долгосрочного роста стоимости недвижимости.
Проект подходит для получения гражданства Турции посредством инвестиций в недвижимость.
Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании владения недвижимостью.